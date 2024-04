DIRETTA MACCABI TEL AVIV MILANO/ Video streaming tv: una striscia da spezzare (Eurolega, oggi 11 aprile 2024)

DIRETTA MACCABI TEL AVIV MILANO: TESTA A TESTA DEI PRECEDENTI

Per presentare una partita che stasera sarà fondamentale, cioè la diretta di Maccabi Tel Aviv Milano, non c’è niente di meglio di un tuffo nella storia, dal momento che queste due società sono miti per il basket europeo. Anche senza tornare troppo indietro, dal 2005 ad oggi si contano la bellezza di 25 incontri in Eurolega, in verità con un bilancio fortemente favorevole agli israeliani, che vantano infatti sedici successi a fronte di appena nove vittorie per l’Olimpia Milano.

Per di più, l’ultima affermazione italiana risale al 12 ottobre 2021, poi è cominciata una striscia di quattro vittorie consecutive per il Maccabi Tel Aviv, che per l’Olimpia sarebbe fondamentale interrompere questa sera. L’ultimo capitolo risale al 31 ottobre scorso, evidentemente al Forum di Assago per la partita d’andata dell’Eurolega in corso: fu una bella partita, dal punteggio molto alto e quindi con notevole spettacolo, ma infine fu solamente il Maccabi Tel Aviv ad esultare, avendo espugnato per 90-98 il campo dell’Olimpia Milano, nonostante 64 punti in tre per Shavon Shields, Nikola Mirotic e Johannes Voigtmann e un primo quarto da 32-25, dopo il quale però cominciò la rimonta israeliana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME POSSIAMO VEDERE MACCABI TEL AVIV MILANO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV?

Nessuna sorpresa rispetto alle consuete abitudini, la diretta tv di Maccabi Tel Aviv Milano sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky Sport, che offrirà tramite i propri consueti servizi anche la diretta streaming video, che tuttavia sarà offerta pure dalla piattaforma Dazn ai propri abbonati. Infine, per tutti gli altri, naturalmente il sito ufficiale www.euroleaguebasketball.net/euroleague fornirà il livescore della partita.

DAVVERO L’ULTIMA SPIAGGIA!

La diretta di Maccabi Tel Aviv Milano ci dirà oggi, giovedì 11 aprile 2024, se la luce della speranza potrà restare accesa per l’Olimpia in questa complicata stagione di Eurolega che giunge all’ultima giornata della sua regular season, con palla a due alle ore 20.05. L’EA7 Emporio Armani Milano chiude contro il Maccabi Playtika Tel Aviv e questo inevitabilmente significa che si gioca in campo neutro, cioè la Stark Arena di Belgrado, che in realtà ormai da mesi è la casa sportiva degli israeliani in “esilio” obbligato da Tel Aviv dal maledetto 7 ottobre scorso.

Ambientazione particolare per una sfida che sarà ancora più particolare per l’Olimpia Milano, che giunge all’ultima giornata con ancora speranze di accedere al play-in, però oggettivamente scarse. Innanzitutto, è necessario che la diretta di Maccabi Tel Aviv Milano termini con una vittoria meneghina, altrimenti non avrebbe neanche senso mettersi a fare calcoli, inoltre servono anche le sconfitte di Efes e Partizan e di conseguenza servirà anche un fondamentale aiuto da parte di Stella Rossa e Valencia, che saranno rispettivamente le rivali dei turchi e dei serbi. Complicato, tuttavia Milano può fare solo una cosa: vincere e sperare…

DIRETTA MACCABI TEL AVIV MILANO: IL CAMMINO VERSO L’ULTIMA SPIAGGIA PER IL PLAY-IN

Tempo di verdetti definitivi, si potrebbero dire molte cose in vista della diretta di Maccabi Tel Aviv Milano circa il cammino europeo stagionale dell’Olimpia di coach Ettore Messina. Evidentemente il bilancio non può essere soddisfacente, anche perché la (minima) speranza è ancora accesa grazie all’introduzione dei play-in, altrimenti l’eliminazione sarebbe già certa, dal momento che per Milano è impossibile entrare fra le prime otto. Pesa come un macigno il disastroso 3-13 in trasferta, in questo senso potrebbe aiutare non essere a Tel Aviv, anche se ormai il Maccabi è abituato a giocare a Belgrado.

Non tutto è stato negativo per la EA7 Emporio Armani Milano, che ha ad esempio la terza difesa meno battuta dell’intera Eurolega, ma purtroppo anche il quartultimo attacco meno produttivo – la differenza punti (+20) è comunque in positivo, questo ci dice che le potenzialità di Milano avrebbero potuto permettere all’Olimpia di arrivare più in alto. Tuttavia è mancata la continuità, vittorie anche eccellenti si sono alternate a cadute rovinose e così il successo nel derby di settimana scorsa contro la Virtus Bologna è servito solo a tenere accesa la fiammella della speranza. Oggi sarà luce o buio, è il tempo della verità…











