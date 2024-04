DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: l’analisi di Ettore Messina (Eurolega, 5 aprile 2024)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: L’ANALISI DI MESSINA

Mentre aspettiamo la diretta di Milano Virtus Bologna, coach Ettore Messina naturalmente sarà il grande ex, ma adesso conta solo la stretta attualità e allora leggiamo come l’allenatore dell’Olimpia Milano aveva commentato la sconfitta di Kaunas: “Lo Zalgiris ha vinto meritatamente giocando un gran secondo tempo quello in cui la nostra difesa non è stata quella che sarebbe servita per imporsi in un campo come questo. In più troppe prestazioni a livello individuale non sono state sufficienti. Le loro guardie, Evans e Sumner, hanno attaccato le nostre dal palleggio e ci hanno costretto a ruotare ma in modo poco efficace. A questo aggiungiamo che siamo stati in grado di catturare appena due rimbalzi d’attacco”.

L’inizio del terzo quarto è stato, secondo coach Messina, “la fotografia della nostra partita: abbiamo perso tre palloni consecutivi e non siamo riusciti a prevenire i loro rimbalzi offensivi. Da quel momento non siamo più riusciti a dettare il ritmo. Le grandi squadre impongono la loro difesa e poi in attacco cercano il match-up più favorevole per attaccarlo. L’abbiamo fatto abbastanza nel primo tempo ma non siamo stati capaci di farlo per nulla nel secondo al contrario di quello che hanno fatto loro. In una partita così importante l’approccio al secondo tempo non è stato adeguato”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Milano Virtus Bologna (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

ULTIMA SPIAGGIA PER L’OLIMPIA

Milano Virtus Bologna, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 5 aprile 2024, naturalmente dal Forum di Assago, è il derby tra le due squadre italiane di Eurolega che caratterizzerà la trentatreesima e penultima giornata della stagione regolare della massima competizione europea di basket. Il fascino è assicurato in occasioni come questa, ma oggi saranno le esigenze pratiche a prendersi la copertina di Milano Virtus Bologna, soprattutto per la EA7 Emporio Milano, che di fatto deve vincere oggi e poi anche nell’ultima giornata se vuole avere ancora qualche speranza in ottica play-in.

Non è quindi retorico parlare di derby da ultima spiaggia, perché l’Olimpia Milano può solo vincere ma d’altra parte anche la Virtus Segafredo Bologna avrebbe grande bisogno di dare una svolta alla sua stagione, che è stata a lungo splendida ma poi è andata nettamente in calando, tanto che la qualificazione immediata per i quarti è ormai impossibile per gli emiliani, che però avrebbero comunque bisogno di una vittoria per mettersi nella migliore posizione possibile della griglia per i play-in. La posta in palio è quindi altissima, niente di meglio per rendere davvero speciale quanto accadrà nella diretta di Milano Virtus Bologna…

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Virtus Bologna, ecco che l’Olimpia Milano si trova sull’orlo del baratro dopo un cammino deludente fin dalla partenza della stagione di Eurolega, con una sola vittoria nelle prime sei giornate; in seguito, il +31 rifilato al Valencia ad inizio novembre segnò l’inizio di un periodo più favorevole, ma senza una striscia di successi che permettesse una risalita possente in classifica, motivo per il quale la situazione dell’Olimpia Milano ha sempre continuato ad essere critica. Tra soddisfazioni come la vittoria contro il Real Madrid al Forum e passi indietro, i play-in sono comunque rimasti un obiettivo, il doppio colpo di un paio di settimane fa a Monaco e in casa contro il Fenerbahce hanno aiutato, anche se il ko a Kaunas adesso mette Milano con le spalle contro il muro.

Il cammino della Virtus Bologna è stato sicuramente migliore e infatti ci saranno almeno i play-in, tuttavia purtroppo un netto calo sta caratterizzando l’ultimo periodo per gli uomini di coach Luca Banchi, che a lungo hanno sognato ancora più in grande, mentre adesso c’è da stringere i denti. Basterebbe forse osservare che nelle ultime dieci partite sono arrivate appena due vittorie a fronte di otto sconfitte e l’ultimo successo è ancora la convincente vittoria casalinga contro il Valencia di fine febbraio, seguita a marzo da ben cinque sconfitte su altrettante partite giocate, un mese da incubo che ha ridimensionato la V Nera. Il derby fatalmente ridarà il sorriso almeno a una delle due, ma chi? La diretta di Milano Virtus Bologna ci darà il verdetto…











