Diretta Macedonia del Nord Germania/ Streaming video tv: match-point tedesco

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD GERMANIA: TUTTO FACILE PER I TEDESCHI?

Macedonia del Nord Germania, diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie presso lo stadio Arena nazionale Toše Proeski di Skopje, capitale macedone, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 11 ottobre 2021, per l’ottava e terzultima giornata del girone J della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Un primo tema d’interesse circa la diretta di Macedonia del Nord Germania potrebbe essere la volontà di rivincita da parte dei tedeschi, che all’andata a marzo avevano subito una clamorosa sconfitta casalinga per 1-2 al cospetto della Macedonia del Nord.

Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Via Cipro! Diretta gol live

Va però anche detto che quello finora è stato l’unico passo falsi di una Germania che ha vinto le altre sei partite giocate, ha 18 punti in classifica ed è sempre più vicina alla matematica certezza della qualificazione per Qatar 2022, che nella migliore delle ipotesi potrebbe arrivare già stasera. Venerdì, nel turno precedente, la Germania ha vinto in casa per 2-1 contro la Romania, mentre la Macedonia del Nord si è imposta per 0-4 in Liechtenstein. Che cosa succederà oggi a Skopje per Macedonia del Nord Germania?

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Svezia e Ucraina ok

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD GERMANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che in Italia non sarà garantita una diretta tv di Macedonia del Nord Germania e non avremo a disposizione nemmeno una diretta streaming video. I principali riferimenti saranno dunque siti Internet e profili social delle due Federazioni nazionali e il sito Uefa sulla zona europea delle qualificazioni mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD GERMANIA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Macedonia del Nord Germania. I padroni di casa allenati dal c.t. Milevski potrebbero scendere in campo con un modulo 4-1-4-1 che dovrebbe vedere Dimitrievski in porta; in difesa la linea a quattro composta da S. Ristovski, Velkovski, Ristevski e Alioski; regista basso davanti alla difesa dovrebbe essere Spirovski, mentre Churlinov, Ademi, Elmas e Trajkovski sono attesi qualche metro più avanti, in appoggio alla prima punta M. Ristovski.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Germania-Croazia ok

Per la Germania di Hans-Dieter Flick, invece, potremmo confermare il modulo 4-2-3-1: in porta Ter Stegen; i quattro difensori potrebbero essere Hofmann, Sule, Rudiger e Kehrer, anche se in verità qualche novità nella retroguardia ci potrebbe essere; Kimmich e Goretzka sono attesi nel cuore della mediana; nel reparto offensivo ecco Gnabry, Reus e Sané sulla trequarti, mentre davanti a loro Muller dovrebbe essere favorito su Werner.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Macedonia del Nord Germania in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Naturalmente partono favoriti gli ospiti tedeschi, il segno 2 infatti è quotato a 1,20, mentre si sale fino a quota 6,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 11 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dei padroni di casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA