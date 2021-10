Video/ Germania Romania (2-1) highlights e gol: Muller la decide da subentrato

VIDEO GERMANIA ROMANIA 2-1, LA PARTITA

Germania-Romania 2-1 è un’ulteriore conferma di come non esistano più partite facili da vincere per le nazionali più blasonate al mondo – a meno che non giochi contro San Marino e come possiamo ammirare nel video Germania Romania. Solamente a otto minuti dal novantesimo la Mannschaft è riuscita a portarsi in vantaggio con il gol di Muller, entrato nella ripresa al posto di un anonimo Werner, e che assieme a Havertz ha dato la sterzata a una partita che era cominciata sotto una cattiva stella per i tedeschi. Puniti a inizio gara dalla perla di Hagi – proprio lui, il figlio di Gheorghe che oltre al cognome sembra averne ereditato pure il talento – che ammutolisce il Volksparkstadion di Amburgo e mette in seria difficoltà i campioni del mondo 2014. Che poco prima si vedono togliere dal VAR un calcio di rigore ingiustamente assegnato dall’arbitro Cakir – che continua a far parlare di sé dopo la direzione discutibile di Milan-Atletico Madrid – per un contatto fortuito in area tra Burca e Werner, roba che a momenti non viene punita nemmeno nel basket.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Germania-Croazia ok

CLICCA QUI PER IL VIDEO GERMANIA ROMANIA (2-1)

Pur potendo contare su un attacco stellare – il 99% degli allenatori venderebbe la mamma al Diavolo in persona per avere in squadra elementi come Gnabry, Reus e Sané – i padroni di casa non riescono a pareggiare subito i conti e vanno al riposo con l’incredibile risultato parziale di 0-1, nonostante le molteplici occasioni create già nella prima frazione di gioco. Nella ripresa i ragazzi di Radoi crollano inevitabilmente alla distanza dopo essersi spinti fin oltre i propri limiti, al 52’ il trequartista del Bayern Monaco trafigge Nita con un diagonale micidiale, da quel momento in poi assistiamo a un vero e proprio monologo della Germania che sbaglia tutto quello che può sbagliare davanti alla porta. Gli ospiti sparano le loro ultime cartucce con Puscas e Stanciu che devono però arrendersi ai crampi e non rappresentano una seria minaccia per Ter Stegen. A risolvere la contesa, come abbiamo già anticipato, ci pensa la bandiera del Bayern Monaco che consente alla Germania di portarsi a +6 sull’Armenia che ha pareggiato 1-1 contro l’Islanda. Poteva essere una serata molto complicata per Flick e i suoi ragazzi e invece potrebbe rivelarsi quella decisiva – o tra le decisive – per la qualificazione alla fase finale di Qatar 2022.

Diretta/ Germania Romania (risultato finale 2-1): Muller risolve la contesa!

VIDEO GERMANIA ROMANIA 2-1, IL TABELLINO

GERMANIA-ROMANIA 2-1 (0-1)

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; J. Hofmann (85’ Klostermann), Sule, Rudiger, Kehrer; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Reus (67’ Havertz), Sané (89’ Adeyemi); Werner (67’ Muller). All. Hans-Dieter Flick.

ROMANIA (5-4-1): Nita; Ratiu, Rus, Chiriches, Burca (50’ Manea), Tosca; Hagi (60’ Maxim), Stanciu (83’ Albu), Marin, Mihaila (60’ Ivan); Puscas (83’ Mitrita). All. Mirel Radoi.

ARBITRO: Cuneyt Cakir (TUR).

AMMONITI: 42’ Stanciu (R), 59’ Ratiu (R), 80’ Puscas (R), 88’ Kehrer (G).

RECUPERO: 3’ pt, 4’ st.

Diretta Serbia Italia U18/ Streaming video tv: Franceschini fa il bis a Novi Sad

MARCATORI: 9’ Hagi (R), 52’ Gnabry (G), 81’ Muller (G).



© RIPRODUZIONE RISERVATA