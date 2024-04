Diretta Madrid Open 2024/ Cobolli Khachanov streaming video tv: gioca anche Paolini (oggi 29 aprile)

DIRETTA MADRID OPEN 2024: IN CAMPO SINNER, COBOLLI E PAOLINI!

La diretta del Madrid Open 2024 riapre le sue porte per la seconda settimana: alle ore 11:00 di lunedì 29 aprile si giocano infatti i match che, per il torneo Atp, completano il programma del terzo turno mentre con la Wta saremo già in campo per tutti gli ottavi di finale, visto che le donne hanno iniziato il loro Masters 1000 con un giorno di anticipo. Troviamo tre italiani in campo: di Sinner Kotov parliamo a parte, l’altoatesino va a caccia di un altro successo dopo quello roboante contro Lorenzo Sonego e, se consideriamo che si è presentato qui giusto per “riscaldarsi” in vista di Roma e Parigi, questo ci dice quanto il nostro tennista sia diventato dominante e possa esserlo anche sulla terra.

Da non sottovalutare poi Cobolli Khachanov: è giusto parlare anche del giovane fiorentino che settimana dopo settimana mette insieme miglioramenti non indifferenti, sarà tosta la sfida contro il russo ma la superficie potrebbe aiutarlo. Già 24 ore dopo il successo contro Caroline Garcia, ecco invece Paolini Andreeva: la lucchese sta affrontando la diretta del Madrid Open 2024 nel migliore dei modi, ma la sua avversaria è la diciassettenne russa Mirra Andreeva e sarà un test davvero probante, visto che parliamo di una teenager che in tanti indicano come una futura numero 1 Wta nemmeno tra troppo tempo. Staremo dunque a vedere…

COME VEDERE IL TORNEO MADRID OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Bisogna sottolineare, anche ora che entriamo nella seconda settimana, che la diretta tv del Madrid Open 2024 viene riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale di riferimento rimane Sky Sport Tennis (numero 203 del telecomando) ma, soprattutto nei primi giorni del Masters 1000 in cui ci sono parecchi match in contemporanea, non saranno escluse le incursioni su Sky Sport Uno (numero 201). In ogni caso sarà possibile seguire le partite del torneo anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MADRID OPEN 2024: GLI ALTRI MATCH

La diretta del Madrid Open 2024 sarà molto interessante perché tornerà in campo anche Rafa Nadal: rispetto a Montecarlo lo spagnolo sembra già un altro giocatore, ha vendicato la sconfitta subita da Alex De Minaur e ora si appresta a giocarsi la qualificazione agli ottavi contro Pedro Cachin. Detto che agli ottavi Sinner potrebbe giocare un altro derby azzurro (naturalmente contro Cobolli), per Nadal l’avversario sarebbe uno tra Jiri Lehecka e Tiago Monteiro e dunque il tabellone potrebbe giocare a suo favore, intanto oggi torna in campo il nostro Daniil Medvedev che ha rimontato e battuto Matteo Arnaldi e oggi sfida Sebastian Korda.

Match di alto livello, come anche quello tra Alexander Bublik e Ben Shelton: qui potremmo davvero divertirci, a seconda di quale versione del kazako si presenterà sul campo della Caja Magica. Poi, ovviamente, attenzione alla sfida tra Casper Ruud e Cameron Norrie: il norvegese crede di poter fare il colpo nella diretta del Madrid Open 2024, del resto nelle ultime settimane ha raggiunto la finale a Montecarlo e finalmente vinto un torneo 500 a Barcellona, la terra sembra la sua dimensione ideale (ricordiamo le due finali al Roland Garros) e ci sono i presupposti per rivederlo in campo anche nei prossimi giorni.











