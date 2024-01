DIRETTA/ Mali Burkina Faso video streaming tv: sono ben 25 i precedenti (Coppa d’Africa, 30 gennaio 2024)

DIRETTA MALI BURKINA FASO: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Mali Burkina Faso, possiamo allora fare adesso un tuffo nella storia di questa partita che vanta eccellente tradizione, dal momento che parliamo di ben 25 incontri prima dell’ottavo di finale di stasera. I numeri complessivi sono certamente favorevoli al Mali, che ha ottenuto quattordici vittorie a fronte di sette successi per il Burkina Faso, mentre i pareggi sono appena quattro; ecco allora che non stupisce trovare in netto vantaggio proprio il Mali anche per il numero dei gol segnati (42-27).

Il dato più clamoroso tuttavia è quello relativo alle ultime dieci partite, nelle quali il Burkina Faso ha ottenuto solamente un pareggio per 1-1 in una amichevole giocata venerdì 11 novembre 2011, mentre l’ultima vittoria per l’ex Alto Volta risale addirittura al 15 gennaio 1999. Insomma, il Mali ha preso nettamente il sopravvento in questo testa a testa storico, del quale fino ad oggi l’ultimo atto fu la partita di sabato 16 gennaio 2021 nel girone del Campionato delle Nazioni Africane (cioè la competizione riservata solo ai giocatori che militano in patria), con vittoria per 1-0 del Mali. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MALI BURKINA FASO, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Mali Burkina Faso sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

MALI BURKINA FASO, ATTESI QUARTI DI FUOCO

La diretta Mali Burkina Faso, in programma martedì 30 gennaio alle ore 18:00, racconta degli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Il Mali è ancora imbattuto in questa competizione avendo vinto all’esordio con il Sudafrica e pareggiato le successive due gare contro Tunisia per 1-1 e con la Namibia a reti bianche.

Il Burkina Faso sta vivendo un’involuzione a livello di risultati, avendo iniziato nel migliore dei modi battendo la Maritania salvo poi pareggiare 2-2 con l’Algeria e infine perdere contro l’Angola. Chi vincerà questo scontro agli ottavi se la vedrà con i padroni di casa della Costa d’Avorio, capaci di eliminare ai rigori il Senegal.

MALI BURKINA FASO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Mali Burkina Faso vedono la squadra ancora imbattuta schierarsi con il 4-3-1-2. Tra i pali Diarra, difesa a quattro con Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko. A centrocampo spazio a Dieng, Bissouma e Haidara con Doumbia trequartista più il tandem offensivo Sinayoko-Koita.

Il Burkina Faso replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Koffi, retroguardia composta da Yago, E. Tapsoba, Dayo e Nagalo. In mediana il duo sarà Ouedraogo e Toure mentre A. Tapsoba, Sangaré e Traoré si disporranno dietro al Mohamed unica punta..

MALI BURKINA FASO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Mali Burkina Faso danno per favorito il segno 1 a 2.25. Secondo bet365, la X vale 2.80 mentre il 2 fisso a 3.75.

L’Over 2.5 è visto come molto meno probabile dell’Under 2.5, rispettivamente 3.10 contro 1.36. Infine, il Gol lo troviamo a 2.38 con il No Gol a 1.53.

