DIRETTA MANCHESTER CITY BOURNEMOUTH/ Streaming video tv: Citizens favoriti

DIRETTA MANCHESTER CITY BOURNEMOUTH: SECONDA IN CAMPIONATO PER HALAAND

Diretta Manchester City Bournemouth che sarà valvole per la seconda giornata di Premier League targata 2022/23. I campioni in carica giocheranno questo match contro il Bournemouth sabato 13 agosto alle ore 16:00 del pomeriggio. Il clima, previsto sole, può essere una chiave del match importante che però non spaventa Erling Halaand, fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva della squadra azzurra. Doppietta alla prima in campionato contro il West Ham di Scamacca e pronti via: l’attaccante ex Borussia Dortmund e Salisburgo ha già conquistato tutti con il suo modo di fare e soprattutto con i gol.

Bournemouth invece che arrivano al match con la consapevolezza che non sarà mai un incontro facile. Il Manchester City dentro casa fa paura ed ha medie statistiche molto importanti. Prima di campionato vinta abilmente, in casa, senza subire gol, contro l’Aston Villa grazie ai gol all’inizio e nel finale del colombiano Jefferson Lerma ed del gigante gallese Kieffer Moore, in grande spolvero durante l’ultimo Europeo 2020.

MANCHESTER CITY BOURNEMOUTH STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Manchester City Bournemout è valevole per la seconda giornata e per chi non potesse assistere all’incontro di presenza, nessun allarme, il campionato inglese sarà trasmesso su Sky Sport e in diretta streaming video su NOW. Ogni amante del calcio inglese, e non solo, potrà assistere alla diretta Manchester City Bournemouth che avrà inizio con il fischio iniziale alle ore 16:00 del pomeriggio di sabato 13 agosto.

Grazie all’enormi tecnologie presenti nel mondo, sarà necessaria soltanto una Smart tv, oppure un dispositivo elettronico come telefono, tablet o qualsiasi altro mobile con connessione ad internet, per assistere alla diretta Manchester City Bournemout comodamente da casa in compagnia dei propri cari. La Premier League in streaming è visibile su Sky. Le partite saranno disponibili su Sky Go, ovvero l’applicazione di Sky per i dispositivi mobile come i telefoni, tablet o Pc, attraverso l’applicazione specifica. Altra alternativa può essere Now TV.

DIRETTA MANCHESTER CITY BOURNEMOUTH: LE PROBABILI FORMAZIONI

Diretta di Manchester City Bournemouth che inizierà tra pochissime ore e come sempre vi mostriamo le ultime sulle probabili formazioni. Partiamo dal Manchester City che si schiera con il consueto, e collaudato, 4-3-3. Ederson tra i pali; Walker a destra Dias, Ake i centrali con il portoghese ex Inter e Juventus Cancelo; De Bruyne e Rodri in mediana con Bernardo Silva più offensivo. Tris in avanti con Mahrez, Haaland, e Jack Grealish.

Bournemouth che per difendersi dal Manchester City giocherà con il 4-4-1-1. Travers sarà il portiere dal primo minuto; Smith, Mepham, Kelly, Zemura si troveranno davanti all’estremo difensore irlandese. Centrocampo con Pearson a destra, Cook, Lerma in mezzo al campo con Anthony sull’out di sinistra. In avanti Billing a supporto del gigantesco attaccante scuola Chelsea Dominic Solanke.

MANCHESTER CITY BOURNEMOUTH: LE QUOTE

Andiamo a vedere le Quote della diretta Manchester City Bournemouth che vedono una grande favorita: la squadra del presidente Mansour. L’1 è dato a 1.07 per la Snai come per Eurobet e Godlbet. Si alzano leggermente per Betclic.it con 1.08. Quota del pareggio a 11 per la Snai. Vittoria esterna del Bournemouth incredibilmente a 41.0 da 1xbet. Si tiene più bassa la Snai con il 2 darto a 25.0.











