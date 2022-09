DIRETTA/ Manchester City Dortmund video streaming tv: dirige il nostro Daniele Orsato

DIRETTA MANCHESTER CITY DORTMUND: L’ARBITRO

Manchester City Borussia Dortmund viene diretta dal nostro Daniele Orsato: arbitro della sezione AIA di Schio, e ormai tra i direttori di gara più esperti anche in un contesto di Champions League. All’Etihad sarà coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini; il quarto uomo sarà Luca Massimi, al Var avremo Marco Di Bello mentre all’Avar siederà Paolo Valeri. Il 46enne Orsato dirige questa sera per la seconda volta in Europa – ovviamente in questa stagione – ma la prima nei gironi: il precedente risale allo scorso 16 agosto con il big match dei playoff Rangers Psv. Era finita 2-2 ad Ibrox e Orsato aveva estratto 4 cartellini gialli.

Lo scorso 11 giugno era poi stato chiamato a dirigere Montenegro Bosnia, delicato derby balcanico nella Lega B di Nations League che aveva chiuso con altrettante ammonizioni; nella Serie A in corso invece Orsato ha fischiato soltanto la scorsa domenica in Bologna Fiorentina (2-1), 4 gialli anche qui e un’espulsione, e le proteste della dirigenza viola per una decisione a loro avviso sbagliata. Inoltre, il fischietto di Schio è stato dirottato in Serie B lo scorso 21 agosto: in Cagliari Cittadella, terminata con il 2-1 in rimonta a favore degli isolani, le ammonizioni sono state 3 e dunque la media delle sanzioni disciplinari è particolarmente chiara e netta… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANCHESTER CITY DORTMUND STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Dortmund sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (sul canale 255) per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

MANCHESTER CITY DORTMUND: GUARDIOLA FAVORITO!

Manchester City Dortmund, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Champions League. Amarcord per Haaland che si ritrova subito di fronte la sua ex squadra. La partenza del bomber norvegese è stata clamorosa con 12 gol già realizzati nelle prime 8 partite ufficiali disputate, col Manchester City partito in Premier League con 4 vittorie e 2 pareggi, l’ultimo in casa dell’Aston Villa, mentre in Champions la squadra di Guardiola ha subito calato il poker in casa del Siviglia.

Il Borussia Dortmund è partito con un secco 3-0 al Copenaghen, anche se i gialloneri hanno pagato le fatiche di Coppa in Bundesliga, perdendo 3-0 in casa del Lipsia, lasciando la vetta della classifica, precedentemente occupata, all’Union Berlino. Il 6 aprile 2021 le due squadre si sono affrontate a Manchester per l’ultima volta nella sfida dei quarti di finale di Champions vinta 2-1 dai Citizens, che replicarono al ritorno il punteggio accedendo così in semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY DORTMUND

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Dortmund, match che andrà in scena all’Etihad Stadium di Dortmund. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; João Cancelo, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Haaland, Foden. Risponderà il Dortmund allenato da Edin Terzic con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Meyer; Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Salih Özcan, Bellingham; Brandt, Reus, Reyna; Modeste.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Dortmund, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.19, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.50, mentre l’eventuale successo del Dortmund, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.











