Non solo abbiamo commentato i più grandi ma oggi ci concentreremo sulla diretta Manchester City Inter Primavera, partita che si giocherà oggi 18 settembre 2024 alle ore 16 e che darà il via alla prima giornata delle due squadre in Youth League. I padroni di casa partono come favoriti assoluti perché il vivaio inglese è uno dei più folti e ricchi del mondo, da lì dopotutto sono usciti giocatori del calibro di Foden. L’Inter rispetto ad altre realtà italiane non ha ancora investito nel calcio giovanile come si deve, anche se qualche giocatore interessante sono comunque riusciti a coltivarlo.

Oggi però i nerazzurri partono come sfavoriti, servirà una grande prestazione per fare bene e non tornare a casa senza punti. Questo è l’obiettivo annunciato dal tecnico in vista di questa partita che si preannuncia importante soprattutto da un punto di vista morale.

DIRETTA MANCHESTER CITY INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Manchester City Inter Primavera sarà esclusiva di Sky, che ha acquistato il pacchetto della Champions League completa insieme alla Youth League, in assenza di un abbonamento compreso del pacchetto Sport la partita sarà visibile anche su NowTv.

MANCHESTER CITY INTER PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta Manchester City Inter Primavera alle probabili formazioni del match: la difesa nerazzurra è uno dei punti di forza della primavera, giocatori come Cocchi oppure Aidoo sono terzini che sanno anche giocare all’interno del campo il che li rende ottimi per strategie differenti in base alla partita che si prestano a giocare.

In attacco però la squadra è un carente, senza contare il trequartista Bovo che riesce a mandare in porta chiunque, c’è poco di cui discutere. Gli inglesi hanno di gran lunga un reparto ben più fornito.

MANCHESTER CITY INTER PRIMAVERA: LE QUOTE

Anche le quote dei bookmaker danno adito alle nostre analisi per la diretta Manchester City Inter Primavera: la Snai mette il segno 1 a 1,8 mentre la vittoria nerazzurra a 2,6. Il segno X invece garantirebbe una moltiplicazione di 2,2 sull’importo scommesso.