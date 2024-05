DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL/ Video streaming tv: parecchi gol in epoca recente (12 maggio 2024)

DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL: I TESTA A TESTA

Ingannando l’attesa per la diretta di Manchester United Arsenal possiamo fare una rapida incursione nei testa a testa di questa partita. Nelle ultime dieci le cose sono andate molto meglio ai Gunners, che nei cinque anni recenti hanno ottenuto sei vittorie e due pareggi; solo due le vittorie del Manchester United, ma la più recente è il bel 3-1 della passata stagione, all’inizio di settembre, con i gol di Antony e Marcus Rashford (doppietta), temporaneo pareggio dell’Arsenal con Bukayo Saka. È interessante notare che nelle ultime cinque partite i gol cumulativi delle due squadre non sono mai stati meno di quattro: in totale 22 reti in due in questo lasso di tempo.

Prima di questa prolifica striscia? Inevitabilmente – o meno – uno 0-0 del gennaio 2021, giova anche ricordare che l’ultima vittoria che l’Arsenal ha timbrato a Old Trafford è quella del novembre 2020, il gol decisivo era arrivato a metà secondo tempo e lo aveva segnato Pierre-Emerick Aubameyang. Sulla panchina dei Gunners c’era già Mikel Arteta che, a proposito, contro il Manchester United ha cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte mentre Erik Ten Hag ha battuto l’Arsenal solo nell’occasione di cui sopra, a fronte di due sconfitte. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Manchester United Arsenal sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Inoltre, sarà possibile seguire con noi la diretta testuale della partita con tanto di aggiornamenti costanti e il racconto della partita.

MANCHESTER UNITED ARSENAL: GUNNES PER IL TITOLO!

Sta finendo anche il campionato inglese e queste ultime partite diventano sempre più pesanti perciò seguiremo la diretta Manchester United Arsenal. L’Old Trafford di Manchester è pronto ad illuminarsi e ad ospitare questo big match del campionato inglese con calcio d’inizio fissato alle 17.30 di domenica 12 maggio. Gli uomini di Ten Hag stanno correndo per un posto in Europa verso la fine di un campionato sembra ormai non aver molto da dire.

L’Arsenal di Arteta si gioca il campionato punto a punto e gol a gol con un Manchester City che sembra sempre più infermabile. I gunners vincono da quattro partite di fila e arrivano da un netto 3 a 0 in casa contro il Bournemouth che vorranno replicare anche in un campo difficile come quello di Manchester.

MANCHESTER UNITED ARSENAL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Guardiamo insieme quali sono le probabili formazioni della diretta Manchester United Arsenal valevole per la 37esima giornata di Premier League. I padroni di casa si presenteranno ad Old Trafford con enormi emergenze in difesa e con la speranza di riuscire a ritrovare qualcuno. Fare previsioni è impossibile perché le condizioni dei singoli diventano fondamentali per comporre la difesa. In avanti Hojlund è pronto a portare il peso dell’attacco insieme a Bruno Fernandes.

Arteta dovrebbe puntare ancora su Trossard che sta trascinando i gunners costringendo l’allenatore spagnolo a lasciare in panchina Martinelli. Jorginho è pronto a riprendersi il posto al centro del campo di fianco a Rice e Odegaard con Kiwior, Tomiyasu e Zinchenko che cercano un posto sulla sinistra.

MANCHESTER UNITED ARSENAL, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche le quote della diretta Manchester United Arsenal prendendo le proposte di Eurobet.it: partono pesantemente sfavoriti i red devils che vedono una loro vittoria quotata a 6,00. Il successo dei gunners è il risultato più probabile ed è quotato a 1,43 mentre la X del pareggio sale a 4,30.

