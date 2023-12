DIRETTA/ Manchester United Chelsea streaming video tv: una sfida dalla grande tradizione (6 dicembre 2023)

DIRETTA MANCHESTER UNITED CHELSEA: I TESTA A TESTA

Riassumere in poche righe la storia che ci accompagna alla diretta di Manchester United Chelsea è naturalmente impossibile, ricordiamo che l’episodio più glorioso fu naturalmente la finale di Champions League del 2008 a Mosca, vinta dai Red Devils ai calci di rigore. Volendo dare altri numeri, da quando il massimo campionato inglese si chiama Premier League, si conta un bilancio in perfetto equilibrio con diciotto vittorie per parte più ventisei pareggi. Infine, arrivando agli ultimi dieci confronti ufficiali fra tutte le competizioni c’è una netta superiorità del Manchester United.

I Red Devils infatti hanno vinto in quattro occasioni, a fronte di un solo successo del Chelsea più ben cinque pareggi. L’unica partita vinta dai londinesi è il 3-1 nella semifinale della FA Cup 2020 a Wembley (dunque un precedente comunque importante), da notare che in seguito c’è stata una striscia di addirittura cinque pareggi consecutivi mentre l’ultima partita è stata vinta dal Manchester United con un netto 4-1 ad Old Trafford nella partita di ritorno del campionato scorso, giocata giovedì 25 maggio 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANCHESTER UNITED CHELSEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Chelsea viene fornita dalla televisione satellitare: la Premier League, o comunque le migliori partite del campionato inglese, sono appannaggio di Sky Sport che dunque le mette a disposizione dei propri abbonati. Va anche ricordato che la stessa emittente, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, rende possibile seguire la diretta Manchester United Manchester City con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi per i clienti: basterà attivare il proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, utilizzando l’applicazione Sky Go.

MANCHESTER UNITED CHELSEA: PARTITA DELICATA!

Manchester United Chelsea è in diretta dall’Old Trafford di Manchester alle ore 21.15 di mercoledì 6 dicembre 2023: eccoci a una delle partite più attese della stagione, valida per la quindicesima giornata di Premier League 2023-2024. Punti pesanti in palio: i Red Devils hanno interrotto una striscia positiva di tre vittorie perdendo sul terreno di gioco del Newcastle e, quindi, vogliono riprendere il cammino verso un posto Champions. Sul fronte Blues, invece, il successo ottenuto contro il Brighton ha riacceso le speranze di Europa anche se il rischio penalità fa tremare i londinesi.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED CHELSEA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Manchester United Chelsea. Partiamo dai Red Devils, Ten Hag conferma il 4-2-3-1: Onana, Lindelof, Evans, Maguire, Dalot, Amrabat, McTominay, Antony, Fernandes, Rashford, Hojlund. Ancora qualche dubbio sui possibili recuperi. Passiamo adesso ai Blues dove Pochettino si affiderà a Sanchez tra i pali e a Jackson unica punta nel 4-2-3-1.

MANCHESTER UNITED CHELSEA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A corredo della diretta Manchester United Chelsea, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quattordicesima giornata di Premier League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,80 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,55 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo dei Blues – vi farebbe guadagnare 2,35 volte l’importo investito con questo bookmaker.

