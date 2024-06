Calciomercato Lazio news/ 10 milioni di distanza per Samardzic, Lotito vuole Greenwood (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TROPPA LA DISTANZA CON L’UDINESE PER SAMARDZIC

Continua il calciomercato Lazio con il ds Angelo Fabiani e il presidente Claudio Lotito impegnati a sostituire i partenti Luis Alberto, Kamada e Felipe Anderson che hanno lasciato tre buchi importanti e un calo della qualità della rosa. I vertici della società biancoceleste hanno individuato in Lazar Samardzic dell’Udinese il profilo di calciomercato perfetto per la Lazio di Marco Baroni che dovrà trovare la qualità persa andando a valorizzare anche calciatori presenti in rosa. Ieri è arrivato l’incontro con l’Udinese proprio per discutere di Samardzic ma le notizie che arrivano non sono positive per i biancocelesti che hanno subito un importante rilancio difficile da colmare per la Lazio. L’offerta del club capitolino, secondo il Corriere dello Sport, si aggira intorno ai 15 milioni con l’aggiunta di bonus ed un prestito con obbligo di riscatto mentre l’Udinese ha rilanciato l’offerta chiedendo una cifra intorno ai 25 milioni di euro che rendono complicata la trattativa anche se Fabiani vorrebbe provare comunque a portare Samardzic a Roma.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, GREENWOOD PIACE A LOTITO MA LO UNITED SPARA ALTO

Non ci sono solo trequartisti nel calciomercato Lazio in entrata con Fabiani e Lotito alla ricerca anche di esterni che possano completare l’attacco messo a disposizione di Marco Baroni. Con Tchaouna della Salernitana già bloccato e pronto a vestire la maglia biancoceleste, la Lazio sta cercando almeno un altro esterno da aggiungere alla rosa con Greenwood in cima alla lista delle preferenze di Lotito. La Lazio aveva già provato a prendere l’inglese la scorsa estate con un prestito chiesto al Manchester United verso la scadenza del calciomercato e sta ritentando l’assalto per provare a strapparlo alla concorrenza, tra le tante, di Juventus e Napoli. Per Greenwood lo United ha aperto ad un prestito con obbligo di riscatto ma la cifra richiesta è di 30 milioni di sterline che, convertite in euro, corrispondono a circa 35 milioni per il classe 2001 che non avrà comunque più futuro nei Red Devils.











