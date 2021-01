Diretta/ Manchester United Liverpool (FA Cup) streaming video DAZN: ancora di fronte

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVEPOOL: CHE SFIDA!

Manchester United Liverpool, in diretta domenica 24 gennaio 2021 alle ore 18.00 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una sfida valevole per il quarto turno della FA Cup, la Coppa d’Inghilterra. Scontro affascinante tra due formazioni che si sono scontrate domenica scorsa in Premier League, con i Red Devils che al momento guidano la classifica del campionato inglese e il Liverpool che rincorre al quarto posto a 6 lunghezze dalla vetta, ma con una partita disputata in meno. In Coppa il Manchester United ha esordito nel terzo turno battendo il Watford all’Old Trafford, il Liverpool ha invece calato il poker a Birmingham contro l’Aston Villa. Si tratta di quello che è probabilmente l’incontro di cartello di questo quarto turno, va ricordato che negli ultimi 5 impegni ufficiali, tutti disputati in campionato, lo United non è mai riuscito a battere il Liverpool. Al 10 marzo 2018 risale l’ultimo successo dei Red Devils, 2-1 il punteggio finale: andando a ritroso, è stata l’unica sconfitta del Liverpool in questo scontro negli ultimi 11 precedenti.

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVEPOOL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Liverpool non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite della FA Cup inglese in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LIVERPOOL

Le probabili formazioni della sfida tra Manchester United e Liverpool all’Old Trafford di Manchester. I padroni di casa allenati da Ole Gunnar Solskjaer scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Martial. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Manchester United Liverpool: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.60 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.55 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.40 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



