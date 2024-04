DIRETTA/ Manchester United Liverpool (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (7 aprile 2024)

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere l’appassionante diretta di Manchester United Liverpool. I Red Devils hanno giocato 14 partite a Old Trafford in questa Premier League: devono recuperare quella contro lo Sheffield United ma per ora spicca il fatto che abbiano già perso in 5 occasioni, l’ultima delle quali a fine febbraio contro il Fulham, ma poi è curioso notare come a vincere su questo campo siano state altre squadre non irresistibili come Crystal Palace e Bournemouth (3-0), gli altri colpi sono stati quelli del Brighton e del Manchester City, con un altro pesante 0-3 incassato dalla squadra di Erik Ten Hag.

Il Liverpool da trasferta invece ha perso per l’ultima volta a inizio febbraio, contro l’Arsenal; in totale sono appena due ko esterni, l’altro contro il Tottenham, e sono anche le uniche sconfitte in tutto il campionato che parla finora di 20 vittorie e 7 pareggi, con 67 gol segnati e 27 subiti. A proposito: segna molto meno e incassa molto di più il Manchester United, che del resto è anche ben staccato in classifica. Adesso finalmente possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco per questo intrigante classico di Old Trafford, facciamo parlare i protagonisti della partita perché la diretta di Manchester United Liverpool sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Manchester United Liverpool sarà trasmessa in esclusiva su Sky e bisognerà essere iscritti all’abbonamento Sky Sport che permetterà ai clienti di fruire della visione, tra le altre competizioni, delle migliori gare di Premier League. Anche la diretta streaming Manchester United Liverpool sarà visibile unicamente su Sky Go, anche in questo caso ovviamente solo se abbonati Sky. Si potrà vedere la gara con Sky Go su computer, smartphone o tablet.

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: I TESTA A TESTA

Parlare dei precedenti nella diretta di Manchester United Liverpool è chiaramente esercizio complesso: sono tantissime le sfide tra queste due squadre, animate da una forte rivalità, allora innanzitutto possiamo ricordare che a Old Trafford meno di un mese fa il Manchester United ha vinto una partita incredibile nei quarti di FA Cup, 4-3 ai tempi supplementari, e dunque in stagione è ancora imbattuto contro il Liverpool avendo pareggiato ad Anfield in Premier League, una partita andata in scena a metà dicembre. Concentrandoci invece sugli episodi recenti, da quando Erik Ten Hag è diventato l’allenatore dei Red Devils gli incroci sono appena quattro: i primi due, nella stagione scorsa, hanno fatto registrare una vittoria a testa.

Clamoroso il 7-0 del Liverpool all’inizio di marzo, mentre la partita di fine agosto per la terza giornata era stata vinta 2-1 dal Manchester United. Ai gol di Jadon Sancho e Marcus Rashford aveva parzialmente risposto Mohamed Salah a nove minuti dal 90’, ma non era stato sufficiente; possiamo infine ricordare che l’ultima vittoria del Liverpool a Old Trafford risale all’ottobre 2021, un incredibile 0-5 con tripletta di Salah dopo i gol di Naby Keita e Diogo Jota, quel giorno sulla panchina dei Red Devils sedeva Ole Gunnar Solskjaer e in campo c’era Cristiano Ronaldo tra gli altri. (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: SUPER SFIDA!

Manchester United Liverpool, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 16.30 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata della Premier League inglese. Il Manchester United è chiamato a un finale di stagione impeccabile se vuole sperare in una clamorosa rimonta per qualificarsi in Champions League, considerando la situazione attuale in classifica. Il percorso degli uomini di Ten Hag è stato finora altalenante, concedendo ad Aston Villa e Tottenham di prendere un vantaggio significativo. Da ora in poi, l’obiettivo è non commettere errori, poi si vedrà. Infatti, il futuro dei Red Devils nelle competizioni europee dipende anche dalle squadre che si trovano davanti a loro.

D’altra parte, il Liverpool è in piena corsa per il titolo. Klopp ha fiducia nella squadra. Vuole strappare il trofeo al Manchester City per salutare i tifosi Reds in un momento di trionfo. Ma anche l’Arsenal è anche in lizza per la Premier League: quindi, il finale di stagione del campionato inglese si preannuncia estremamente emozionante e assolutamente da non perdere, con i Reds che proveranno a capitalizzare il piccolo vantaggio fin qui ottenuto per salutare Jurgen Klopp, partente a fine stagione, con la conquista del titolo. All’andata ad Anfield il match si è chiuso a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Manchester United Liverpool, match che andrà in scena ad Old Trafford a Manchester. Per il Manchester United, Erik Ten Hag schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Onana; Dalot, Varane, Maguire, Wan-Bissaka; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Nuñez, Luis Diaz.

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester United Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Manchester United con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











