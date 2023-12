DIRETTA/ Liverpool Manchester United video streaming tv: l’ultima qui fu un clamoroso 7-0 (17 dicembre 2023)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: I TESTA A TESTA

La diretta di Liverpool Manchester United ci parla di una grande rivalità tra queste due squadre, e sarebbe chiaramente difficile parlare in maniera diffusa di tutte le sfide che sono state disputate. Possiamo sicuramente notare che il trend recente sorride ai Reds, come era lecito aspettarsi: nelle ultime 10 partite, giocate tra il febbraio 2019 e lo scorso marzo, abbiamo infatti sei vittorie dei Reds contro due sole affermazioni dei Red Devils, che sono arrivate a Old Trafford. Il risultato che spicca è ovviamente il clamoroso 7-0 di nove mesi fa: ad Anfield quel giorno fu una clamorosa umiliazione per il Manchester United, battuto dalle doppiette di Gody Gakpo, Darwin Nuñez e Mohamed Salah e dal gol di Roberto Firmino.

Per trovare invece l’ultima vittoria che i Red Devils hanno ottenuto nello stadio del Liverpool dobbiamo tornare al gennaio 2016: Jurgen Klopp allenava da pochi mesi i Reds mentre sulla panchina del Manchester United sedeva Louis Van Gaal, il gol decisivo lo aveva segnato Wayne Rooney al 78’ minuto. Sono passati quasi otto anni e le squadre in campo sono totalmente diverse rispetto a quelle di oggi: di fatto, l’unico giocatore che ancora oggi faccia parte di una delle due rose è Anthony Martial, anche se alcuni di quei calciatori in campo all’epoca ha salutato la scorsa estate. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Liverpool Manchester United sarà trasmessa in esclusiva su Sky e bisognerà essere iscritti all’abbonamento Sky Sport che permetterà ai clienti di fruire della visione, tra le altre competizioni, delle migliori gare di Premier League. Anche la diretta streaming Liverpool Manchester United sarà visibile unicamente su Sky Go, anche in questo caso ovviamente solo se abbonati Sky. Si potrà vedere la gara con Sky Go su computer, smartphone o tablet.

LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: CHE BIG MATCH!

Liverpool Manchester United, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 17.30 presso Anfield a Liverpool, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata di Premier League. Le due squadre che attraversano fasi completamente diverse. I Reds di Klopp hanno consolidato il loro primato in classifica e puntano a mantenerlo; la recente sconfitta contro l’Union SG è da considerarsi insignificante, poiché il Liverpool era già qualificato agli ottavi di Europa League.

La situazione per i Red Devils di ten Hag diventa sempre più critica, usciti in modo sorprendente dalla Champions League (ko nell’ultima sfida col Bayern Monaco) e addirittura relegati all’ultimo posto nel girone. La posizione dell’allenatore olandese diventa sempre più precaria, con la possibilità di cambiamenti radicali in caso di ulteriori sconfitte che potrebbero complicare ulteriormente anche il cammino in campionato, con la squadra al momento al settimo posto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Manchester United, match che andrà in scena ad Anfield a Liverpool. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Hag con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Dalot; McTominay, Amrabat; Rashford, Mainoo, Garnacho; Hojlund.

LIVERPOOL MANCHESTER UNITED LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Liverpool Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Liverpool con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











