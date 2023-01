Diretta/ Manchester United Manchester City streaming video tv: attesa per il derby

DIRETTA MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY: RASHFORD SFIDA HAALAND

La diretta di Manchester United Manchester City, in programma sabato 14 gennaio alle ore 13:30, racconta del derby di Manchester numero 168 della storia della Premier League, 189 complessivo. La squadra di Erik ten Hag arriva da un momento di forma invidiabile con quattro vittorie nelle ultime cinque, una sola sconfitta nel match esterno con l’Aston Villa, solamente quattro gol subiti contro i dieci realizzati che hanno permesso ai Red Devils di collezionare dodici punti su quindici disponibili.

Diretta/ Manchester City Chelsea (risultato finale 4-0): Mahrez doppietta e poker!

Leggermente più scarno il bottino degli ultimi cinque turni di campionato raccolto da Pep Guardiola e i suoi uomini: dieci punti, due in meno dei rivali cittadini, frutto di un pareggio in più ovvero quello per 1-1 contro l’Everton. Otto i gol fatti, la metà portano la firma di Erling Braut Haaland, e cinque le reti subite, entrambi i dati peggiori rispetto a Rashford e compagni. C’è però da dire che nel complesso dell’intera stagione, i Citizens nonché campioni d’Inghilterra in carica vantano quattro punti in più dei Red Devils oltre ad avere due posizioni di vantaggio.

Diretta/ Chelsea Manchester City (risultato finale 0-1): Hall sfiora il pari!

MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Manchester United Manchester City si potrà vedere in Italia solamente su Sky, attraverso l’abbonamento avente il pacchetto Calcio, contente le miglior partite del weekend della Premier League, oltre a Bundesliga, Ligue 1 e Coppe Europee. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e per i televisori abilitati su Sky Sport 4K (canale 213), per gustarsi il derby di Manchester con la qualità 4K HDR.

La diretta streaming video di Manchester United Manchester City, in esclusiva nazionale come detto su Sky, potrà essere guardata sull’applicazione Sky Go attraverso qualsiasi dispositivo mobile quale computer e smartphone. Inoltre, si potrà rivedere in replica sempre su Sky Sport Football (canale 203) alle ore 23:45.

LA APPLE COMPRA IL MAN UNITED?/ Pronta offerta da 5,8 miliardi di dollari

MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Manchester United Manchester City vedono i Red Devils di ten Hag schierarsi con il consueto 4-2-3-1 con De Gea tra i pali, Wan Bissaka a destra, Shaw a sinistra e la coppia centrale Maguire-Lindelof. Intoccabili i due di centrocampo con Casemiro come diga e Eriksen ad inventare. La trequarti, spesso cambiata e modificata per via delle tante scelte a disposizione dell’ex tecnico dell’Ajax, potrebbe splendere con l’estro del brasiliano Antony, la classe del portoghese Fernandes e Rashford, a mani basse il miglior giocatore per rendimento del Manchester United con cinque gare consecutive in gol tra campionato e coppa e due assist. Come centravanti spazio a Martial, autore di una doppietta da subentrato nello scorso derby.

Per il Manchester City qualche dubbio in più considerando quanto spesso Pep Guardiola cambia in base allo stato di forma dei propri giocatori. Se nello scorso turno di campionato contro il Chelesa ha schierato una difesa a tre, è probabile che visto il peso dell’attacco dello United opti per un 4-3-3 con Ederson in porta, Stones che agirà da terzino destro con coppia centrale Ake-Laporte e Cancelo a sinistra. La stella belga De Bruyne agirà da mezzala di inserimento con Rodri in cabina di regia e il preziosissimo Gundogan ad ultimare il trio di centrocampo. A propsito di tridente, in avanti probabile l’impiego tecnico-tattico di Bernardo Silva e di Foden sugli esterni con ovviamente Erling Haaland a guidare l’attacco con i suoi 21 gol in campionato e reduce dallo scorso derby dove mise a segno una tripletta esattamente come Foden.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Manchester United Manchester City vedono favorita la squadra di Guardiola. Stando alle quote di bet365, il 2 è quotato 1.80 contro i 4.50 dell’1 fisso in favore degli uomini di ten Hag. Il pareggio, risultato che manca dal 12 dicembre 2020 nella stracittadina, è dato a 3.60. Molto probabile che entrambe le squadre andranno a segno come testimonia la quota 1.62 confronto ai 2.20 del No Gol. Spazio marcatori: i due più attesi sono senza dubbio Marcus Rashford e Erling Braut Haaland. Almeno una rete dell’esterno inglese la troviamo a 5.50 mentre l’ennesimo gol del norvegese è dato sotto al 2, più precisamente 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA