DIRETTA MANCHESTER UNITED PAOK SALONICCO (RISULTATO 0-0): PROTESTE PER DIALLO, ERA RIGORE?

Prima iniziativa di Garnacho per i Red Devils, chiuso dai difensori ellenici che anticipano al 9′ Hojlund su passaggio filtrante di Diallo. Al 14′ deviato in angolo un insidioso colpo di testa di Garnacho, mentre al 17′ il Manchester United reclama per un fallo in area su Diallo. Review al VAR ma non c’è calcio di rigore per i padroni di casa. E’ comunque dominio dei Red Devils, al 19′ gran riflesso di Kotarski su un colpo di testa di Hojlund, quindi il Paok prova ad uscire dal guscio ma Tissoudali non trova compagni da servire in area. Al 25′ ancora United in avanti, ma non si chiude una combinazione potenzialmente interessante tra Diallo e Bruno Fernandes. (agg. di Fabio Belli)

Video Fenerbahce Manchester United (1-1)/ Gol e highlights: finisce pari (Europa League 24 ottobre 2024)

DIRETTA MANCHESTER UNITED PAOK, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile seguire in chiaro su TV8 la diretta Manchester United Paok o sui canali di Sky e le piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Seguire questa partita sarà possibile anche con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni e le emozioni di questo match.

DIRETTA/ Fenerbahce Manchester United (risultato finale 1-1): finisce pari all'Ulker (24 ottobre 2024)

SI COMINCIA!

La diretta Manchester United Paok Salonicco sta per farci compagnia: al netto delle statistiche, la grande notizia legata a questa partita di Europa League riguarda il fatto che sarà l’ultima prima che i Red Devils salutino in via effettiva il loro nuovo allenatore. Ruben Amorim ha trovato un accordo con il Manchester United, secondo il quale sarebbe rimasto allo Sporting Lisbona almeno per sfidare il Manchester City in Champions League per poi sedersi, dal prossimo 11 novembre, sulla panchina dell’altra metà cittadina: sarà l’ennesimo allenatore del post-Alex Ferguson, l’ennesimo al quale il club chiederà di rinverdire dei fasti forse irripetibili ma comunque avvicinabili.

Diretta/ Porto Manchester United (risultato finale 3-3): Maguire trova il pari (Europa League 3 ottobre 2024)

Amorim ha fatto benissimo allo Sporting Lisbona, vincendo per due volte un campionato che mancava de tempo; tuttavia anche Erik Ten Hag arrivava da uno straordinario ciclo con l’Ajax e aveva addirittura sfiorato la finale di Champions League, ma l’aria di Old Trafford sa essere molto più pungente e il blasone del club è ben altro. Per ora Ruud Van Nistelrooy allenerà i Red Devils, pronto a farsi da parte ed eventualmente rimanere in società con altri incarichi; noi invece siamo pronti a vivere questa partita, mettiamoci comodi perché la diretta Manchester United Paok Salonicco prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER UNITED PAOK SALONICCO: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta Manchester United Paok Salonicco, una partita che non ha alcun precedente: è curioso notare come nella sua nobilissima storia europea il club inglese abbia giocato 12 partite contro squadre della Grecia, ma contro tre sole avversarie. Nello specifico si tratta di Olympiakos, Panathinaikos e Athinaikos: curiosa quest’ultima sfida che fa riferimento al primo turno di Coppa delle Coppe 1991-1992, uno 0-0 in terra greca e poi una vittoria a Old Trafford solo ai tempi supplementari, grazie ai gol di Mark Hughes e Brian McClair, poi i Red Devils sarebbero stati spazzati dall’Atletico Madrid agli ottavi non riuscendo a difendere il titolo – sublimato dalla Supercoppa Europea.

In generale contro le squadre greche il Manchester United ha ottenuto nove vittorie e due pareggi, e ha perso una sola volta: nel 2014, ottavi di andata di Champions League contro l’Olympiakos. Le reti erano state siglate da Alejandro Dominguez e Joel Campbell, ma i Red Devils avrebbero poi ribaltato tutto con il 3-0 casalingo, ricordando che si trattava della prima stagione post Alex Ferguson e con David Moyes in panchina, che sarebbe stato eliminato da quella Champions League ai quarti, per mano del Bayern Monaco. (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER UNITED PAOK, ULTIMA PARTITA EUROPEA DI VAN NISTELROOY

In campo alle 21,00 la quarta giornata della fase campionato di Europa League con la diretta Manchester United Paok che metterà in scena una partita subito importante. Le due squadre sono a caccia di punti importanti per la classifica e daranno tutto per portarsi a casa la sfida dell’Old Trafford. Tre pareggi in tre partite ed un esonero alle spalle per il Manchester United che vedrà l’ultima partita con Van Nistelrooy come allenatore. Un solo punto, invece, per il Paok che ha pareggiato l’ultima contro il Viktoria Plzen dopo due sconfitte consecutive.

MANCHESTER UNITED PAOK, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni. Van Nistelrooy andrà in campo con un 4-2-3-1 con Bayindir che potrebbe giocare in porta con De Ligt e Lindelof davanti a lui e i due terzini che dovrebbero essere Dalot e Mazraoui. Eriksen, Ugarte e Casemiro potrebbero andare a formare il centrocampo con Bruno Fernandes alla porta e pronto ad entrare. Antony e Rashford saranno i due esterni con Zirkzee che dovrebbe ritrovare la titolarità.

Giocherà a specchio il Paok di Lucescu che andrà in campo con un 4-2-3-1 con Kotarski sostenuto da una difesa formata da Sastre, Kedziora, Colley e Otto. Bakayoko e Camara saranno i due mediani a sostegno di una trequarti formata da Zivkovic, Kostantelias e Taison con l’unica punta che sarà Thomas.

MANCHESTER UNITED PAOK, LE QUOTE

Andiamo anche ad approfondire il discorso relativo alle quote della diretta Manchester United Paok utilizzando le proposte di Bet365. I Red Devils partono favoriti e vedono il loro 1 a 1,25 contro il 2 per i greci a 9,50 e il pareggio X a 6,25.