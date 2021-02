Diretta/ Manchester United Real Sociedad (Europa League) streaming tv: una formalità

DIRETTA MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD: GLI INGLESI NON VOGLIONO CALI DI TENSIONE

Manchester United Real Sociedad, in diretta giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una sfida valevole per il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Questo match di ritorno sembra una pura formalità per i Red Devils, che hanno calato un clamoroso poker nel match d’andata giocato a Torino, con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Rashford e James. Uno 0-4 che ha messo in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale, mentre in Premier League la squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer ha battuto 3-1 il Newcastle restando seconda a +6 sul Chelsea quinto. Il City primo della classe è fuori portata e lo United punta forte su un’Europa League già vinta in questi ultimi anni. Dall’altra parte la Real Sociedad ha battuto 4-0 l’Alaves nella Liga, riprendendosi il quinto posto in classifica a +4 dal Villarreal sesto ma restando a -6 dal Barcellona e dalla zona Champions, con l’obiettivo di ripresentarsi in Europa League nella prossima stagione che sembra al momento il più realistico per la formazione basca.

DIRETTA MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Real Sociedad sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Europa League e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD

Le probabili formazioni della sfida tra Manchester United e Real Sociedad all’Old Trafford di Manchester. I padroni di casa allenati da Ole Gunnar Solskjaer scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; James, Bruno Fernandes, Martial; Cavani. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Imanol Alguacil con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Monreal; David Silva, Illaramendi, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Manchester United Real Sociedad: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.00 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.60 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.65 volte l’importo scommesso.



