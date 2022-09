DIRETTA/ Manchester United Real Sociedad streaming video tv: CR7 in Europa League

DIRETTA MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD: OCCHIO AGLI SPAGNOLI…

Manchester United Real Sociedad, in diretta giovedì 8 settembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una sfida valida per la 1^ giornata della fase a gironi di Europa League. E’ atteso l’esordio di Cristiano Ronaldo in Europa League: dopo 20 anni di Champions il fuoriclasse portoghese non si è trasferito nel calciomercato estivo e ora sarà protagonista della seconda competizione europea con i Red Devils, che in campionato dopo un pessimo inizio hanno ottenuto contro l’Arsenal la loro prima vittoria di spessore stagionale.

Antony al Manchester United?/ Calciomercato, niente da fare per Ronaldo al Napoli

E’ già big match contro una Real Sociedad chiamata a giocarsi con gli inglesi il primo posto nel girone, con Omonia Nicosia e Sheriff Tiraspol che partono indietro nelle gerarchie del girone. I baschi sono partiti con 7 punti conquistati nelle prime 4 sfide della Liga spagnola, con un pareggio contro l’Atletico Madrid in casa come ultimo risultato ottenuto. Le due squadre si sono affrontate nel 2021 nei sedicesimi di Europa League, passò il turno il Manchester vincendo 0-4 a San Sebastian il 18 febbraio 2021 e poi pareggiando 0-0 una settimana dopo all’Old Trafford.

DIRETTA/ Southampton Manchester United (risultato finale 0-1) video: decide Fernandes

MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Manchester United Real Sociedad sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Manchester United Real Sociedad, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD

Le probabili formazioni della diretta Manchester United Real Sociedad, match che andrà in scena all’Old Trafford di Manchester. Per il Manchester United, Erik Ten Haag schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, Casemiro, Eriksen, Antony, Fernandes, Sancho, Ronaldo. Risponderà la Real Sociedad allenata da Imanol Alguacil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Munoz, Mendez, Zubimendi, Merino, Silva, Sorloth, Cho.

Diretta/ Manchester United Liverpool (risultato finale 2-1): minuti finali per Cr7

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester United Real Sociedad, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Manchester United con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Real Sociedad, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA