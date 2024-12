DIRETTA MANTOVA FROSINONE: POSSANZINI E GRECO SI CONTENDONO PUNTI SALVEZZA

La diretta Mantova Frosinone, al Danilo Martelli; si gioca alle 15,00 di sabato 21 dicembre 2024. I punti in questa partita diventano pesanti visto che Mantova e Frosinone si giocano la salvezza e vogliono vincere per provare ad uscire dalla zona calda. Il Mantova di Possanzini arriva da quattro partite senza vittoria ed è reduce da un 2 a 2 in trasferta contro il Sudtirol. In ripresa, invece, il Frosinone di Greco che arriva da una sconfitta casalinga contro il Sassuolo che ha interrotto una striscia di due successi consecutivi dopo una sfilza di quattro pareggi in fila.

DIRETTA/ Frosinone Sassuolo (risultato finale 1-2): la decide Moro! (Serie B, 14 dicembre 2024)

DIRETTA MANTOVA FROSINONE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Mantova Frosinone si potrà utilizzare sia DAZN che Amazon Prime Video che trasmetterà il match anche in diretta streaming video. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti.

MANTOVA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Mantova di Possanzini giocherà con un 4-3-3 con Festa tra i pali difeso da Maggioni, Cella, Solini e Bani. Il centrocampo sarà formato da Trimboli e Wieser ai lati di Artioli che agirà in mediana mentre il tridente offensivo si comporrà con Galuppini, Debenedetti e Aramu.

DIRETTA/ Sudtirol Mantova (risultato finale 2-2): Aramu su rigore! (Serie B, 14 dicembre 2024)

Gioca con la difesa a tre, invece, il Frosinone di Greco che si affiderà a Cerofolini tra i pali difeso da Biraschi, Monterisi e Bracaglia. Oyono e Marchizza giocheranno ai lati del centrocampo mentre Cichella e Barcella si muoveranno in mezzo al campo. Spazio a Ghedjemis e Begic in attacco e alle spalle dell’unica punta che sarà Ambrosino.

MANTOVA FROSINONE, LE QUOTE

Per chi ama distrarsi con una scommessa è possibile fare un pronostico anche per la diretta Mantova Frosinone utilizzando le quote di AdmiralBet. I lombardi partono favoriti e il loro successo è dato a 2,4 il 2 per i ciociari è dato a 2,80 e il pareggio a 3,20.

Diretta/ Cosenza Frosinone (risultato finale 0-1): +3 ciociaro! (Serie B, 7 dicembre 2024)