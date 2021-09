Diretta/ Mantova Giana Erminio streaming video e tv. Sorprese in vista? (Serie C)

Mantova Giana Erminio, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida dal pronostico difficile: le due squadre hanno iniziato in maniera positiva, il Mantova ha sfiorato la vittoria sul campo del Legnago Salus, subendo il pari nel finale ma dimostrando già un buono stato di forma, dando continuità al successo in Coppa Italia sul campo del Pontedera e guardando dunque con fiducia a quello che sarà il primo impegno casalingo ufficiale di questa stagione.

Ancor più brillante è stato l’avvio della Giana Erminio che nel “piccolo derby milanese” della prima giornata ha ottenuto una vittoria di misura, trovando il gol del successo al 40′ della ripresa grazie a un calcio di rigore trasformato da Corti. Le due squadre si ritrovano di fronte in campionato dopo 5 anni, va segnalato che nei precedenti tra Mantova e Giana Erminio in campionato non si è mai fatta registrare una vittoria casalinga e la Giana ha vinto entrambe le sfide, tutte e due nel 2015, disputate in casa del Mantova in Serie C.

DIRETTA MANTOVA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Giana Erminio non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni di Mantova Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Maurizio Lauro schiererà il squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tosi; Agbugui, Checchi, Milillo, Esposito; Zibert, Bertini, Messori, Gerbaudo, Guccione; De Cenco. Risponderà la Giana Erminio allenata da Oscar Brevi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zanellati; Perico, Bonalumi, Carminati; Vono, Pinto, Cazzola, Palazzolo, Magli; Perna, Corti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Danilo Martelli di Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



