Diretta/ Mantova Lumezzane streaming video tv: precedenti equilibrati! (Serie C, 16 dicembre 2023)

La diretta della sfida che pone di fronte Mantova Lumezzane presenta due formazioni che tra il 2015 e il 2017 hanno dato vita a ben 5 scontri. L’ago della bilancia in queste 5 partite pende esattamente al centro con due vittorie a testa ed una situazione di pareggio. Mantova che ha avuto la meglio nel 2015 sul Lumezzane con il risultato di 2-1 alla luce delle reti realizzate da Gonzi e Zanetti, quest’ultimo su calcio di rigore. Sempre lo stesso anno la formazione lombarda ebbe la meglio senza subire reti alla luce dei gol firmati da Ruopolo e Momente.

Lumezzane che ottenne la propria rivincita vincendo negli ultimi istanti di match la partita del 28 Febbraio 2016 con il risultato di 3-2. Vantaggio di casa con Rapisarda e raddoppio con Sarao. Mantova che rispose con il pareggio firmato da Gonzi e Marchi. Nei minuti finali Kevin Varas decise di mandare al tappeto il Mantova. Lumezzane che vinse anche la sfida del 7 dicembre 2016 grazie alla doppietta firmata da Riccardo Barbuti. L’ultima sfida tra queste due formazioni risulta essere quella del 23 Aprile 2017 terminata con un pareggio con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

MANTOVA LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Mantova Lumezzane sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Mantova Lumezzane in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Mantova Lumezzane, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Daniele Martelli” di Mantova, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Le due compagini si stanno ben comportando in questa prima parte di stagione e, in special modo i biancorossi padroni di casa, stanno volando. Il Mantova, infatti, comanda la graduatoria con quattro lunghezze di vantaggio dopo aver vinto tre gare di fila, l’ultima a Vicenza. La squadra ospite, invece, staziona a quota 22 punti al decimo posto, l’ultimo utile per disputare i play-off.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA LUMEZZANE

Le probabili formazioni della diretta Mantova Lumezzane, match che andrà in scena oggi alle ore 18.30. Per i padroni di casa mister Possanzini continuerà con il 4-3-3 dove troveranno spazio Fiori, Mensah e Galoppìni nel tridente. A centrocampo agiranno Trimboli, Burrai e Muroni. Per gli ospiti stesso modulo con Cannavò, Gerbi e Spini nel reparto avanzato. Tra i pali spazio a Filigheddu.

MANTOVA LUMEZZANE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Lumezzane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

