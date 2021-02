Diretta/ Mantova Padova (Serie C) streaming video Rai: biancoscudati alla rincorsa

DIRETTA MANTOVA PADOVA: I VENETI NON VOGLIONO FERMARSI!

Mantova Padova, in diretta dallo stadio Martelli di Mantova, in programma giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Appuntamento molto importante per i biancoscudati che sono ancora alla rincorsa del primo posto. Disputando il posticipo del turno infrasettimanale, il Padova di trova 2 partite indietro rispetto alla capolista Sudtirol, al momento avanti di 6 punti, e rispetto al Modena terzo, a -2 come il Perugia che ha giocato però solo una partita in meno rispetto alla squadra di Mandorlini. Per puntare al primo posto il Padova dovrà cercare dunque la vittoria ma non sarà facile sul campo dei virgiliani, che dopo un buon momento con 7 punti conquistati in 3 partite contro Vis Pesaro, Triestina e Fermana sono caduti sul campo del Carpi nel posticipo di lunedì scorso. Il Mantova resta al decimo posto in classifica e in zona play off, ma per partecipare davvero agli spareggi per la B dovrà provare a cambiare passo, evitando i tanti alti e bassi di questa prima metà di stagione.

DIRETTA MANTOVA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trattandosi del posticipo di Serie C in questo turno infrasettimanale, la diretta tv di Mantova Padova sarà trasmessa sul canale Rai Sport + HD: appuntamento al numero 57 del digitale terrestre in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire la partita anche in mobilità tramite app o sito ufficiale di Rai Play, senza costi aggiuntivi. La visione in diretta streaming video sarà disponibile anche sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della terza divisione: in questo caso si potrà scegliere tra l’abbonamento al servizio oppure l’acquisto del singolo match. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PADOVA

Le probabili formazioni della sfida tra Mantova e Padova presso lo stadio Martelli di Mantova. I padroni di casa allenati da Emanuele Troise scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Tosi, Bianchi, Milillo, Checchi, Zanandrea; Guccione, Zibert, Militari, Gerbaudo; Ganz, Cheddira. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Mandorlini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Vannucchi; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Hraiech; Jelenic, Paponi, Bifulco.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Mantova Padova: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.30 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.25 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

