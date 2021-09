Diretta/ Mantova Piacenza streaming video tv: a secco di vittorie (Serie C)

DIRETTA MANTOVA PIACENZA: RISULTATI IN EQUILIBRIO

Mantova Piacenza, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro tra due formazioni ancora a secco di vittorie in campionato: per il Mantova tre pareggi di fila in avvio di campionato, ai quali si è aggiunta la prima sconfitta subita nell’ultimo turno sul campo dell’Albinoleffe, con i virgiliani che fanno ancora fatica a portare a regime l’attacco, mai capace di realizzare finora più di un gol in partite ufficiali.

Il Piacenza di match di fila ne ha pareggiati invece quattro, solo “X” finora nel cammino degli emiliani che hanno vinto solo la sfida di Coppa Italia disputata proprio contro il Mantova, 2-1 l’8 settembre scorso. Le due squadre hanno dunque già incrociato il loro cammino in questo inizio di stagione, gli emiliani vincendo lo scontro di Coppa in casa hanno interrotto un lungo digiuno interno contro il Mantova, che ha vinto per l’ultima volta al “Garilli” quando entrambe le compagini militavano nel campionato di Serie B, 0-2 il 7 novembre 2009.

DIRETTA MANTOVA PIACENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Piacenza è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PIACENZA

Le probabili formazioni di Mantova Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Maurizio Lauro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: R. Tosi; Bianchi, Milillo, Panizzi, Vaccaro; Pedrini, Bucolo, Silvestro; Piovanello, Paudice, Bertini. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Stucchi; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Bobb, Suljic, Giordano; Corbari, Gonzi; Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Danilo Martelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



