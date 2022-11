Diretta/ Mantova Piacenza streaming video tv: sfida a fondo classifica (Serie C)

DIRETTA MANTOVA PIACENZA: A CACCIA DI PUNTI!

Mantova Piacenza, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie C. Sfida a fondo classifica con gli emiliani che occupano l’ultimo posto nel girone A con soli 5 punti nelle prime 11 partite disputate, senza mai riuscire a vincere e con due pareggi contro Trento e Padova come ultimi risultati ottenuti.

Il Mantova a quota 11 punti è avanti al quartultimo posto, i virgiliani hanno lanciato segnali di ripresa negli ultimi match battendo in casa Pordenone e Pergolettese ma nelle ultime trasferte sui campi di Vicenza e Triestina non sono arrivati punti. Il 26 settembre 2021 il Mantova ha vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente interno contro il Piacenza, che nella sua storia non è riuscito invece ad espugnare mai lo stadio Martelli.

MANTOVA PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Mantova Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tosi; Ceresoli, Matteucci, Panizzi, Pinton; Messori, Gerbaudo, De Francesco; Procaccio, Mensah, Guccione. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Rinaldi, Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri, Munari, Persia, Palazzolo, Zunno, Cesarini, Rossetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

