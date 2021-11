DIRETTA/ Mantova Pro Sesto streaming video tv: sette i testa a testa ufficiali

DIRETTA MANTOVA PRO SESTO: LO STORICO

I precedenti di Mantova Pro Sesto sono soltanto 7, e alcuni di questi fanno riferimento agli anni Novanta: per la precisione, le prime quattro sfide tra queste due squadre si sono disputate tra il 1990 e il 1994, in Serie C1. Il Mantova ha ospitato la squadra dell’hinterland milanese in quattro occasioni, e ha vinto due volte con due sconfitte: un bilancio quindi in equilibrio per quanto riguarda le partite al Danilo Martelli.

L’ultima è arrivata nei playoff di Serie D del 2019, come sappiamo un contesto che regala poco se non un posto di rilievo nelle graduatorie per eventuali ripescaggi; ad avere la meglio era stata la Pro Sesto, che si era imposta appunto in trasferta. A portarsi in vantaggio era stato il Mantova, che nel primo tempo aveva trovato l’autorete di Luciano Gualdi; già al 24’ il veterano Cristian Bertani aveva pareggiato per la Pro Sesto, poi al 68’ la rete decisiva l’aveva timbrata Luca Scapuzzi. Risale al marzo 2019, nel girone di Serie D di quella stessa stagione, l’ultima vittoria del Mantova: reti di Cristian Altinier e (su rigore) Simone Minincleri, in mezzo il temporaneo pareggio di Alessio Bugno. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANTOVA PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA EQUILIBRATA!

Mantova Pro Sesto, in diretta sabato 13 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida a fondo classifica nel girone A, visto che Mantova e Pro Sesto fanno parte del quartetto di squadre a quota 11 punti che chiude la graduatoria del raggruppamento, con Legnago Salus e Giana Erminio. La Pro Sesto nelle ultime partite è risalita con 6 risultati utili consecutivi, ma nell’ultimo match ha dovuto cedere in casa alla capolista Sudtirol.

Il Mantova invece è senza vittoria da ben 8 incontri di campionato, in cui è riuscito a ottenere 5 pareggi e 3 sconfitte. Ultimo successo per i virgiliani quello del 26 settembre scorso in casa contro il Piacenza. Al 19 maggio 2019 risale invece l’ultimo precedente a Mantova tra le due formazioni, fu la Pro Sesto ad imporsi allo stadio Martelli con il punteggio di 1-2. Al 17 marzo 2019 risale invece l’ultima vittoria virgiliana contro i sestesi, sempre col punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Mantova Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Maurizio Lauro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marone; Esposito, Checchi, Milillo, Panizzi; Messori, Bucolo, Gerbaudo; Guccione, Piovanello, Bertini. Risponderà la Pro Sesto allenata da Simone Banchieri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Frate, Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Mazzarani; Brentan, Gattoni, Marchesi; Capelli, Capogna, Scapuzzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Danilo Martelli di Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



