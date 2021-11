Diretta/ Mantova Renate streaming video tv: pantere inarrestabili (Serie C)

DIRETTA MANTOVA RENATE; SCONTRO EQUILIBRATO!

Mantova Renate, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Pantere inarrestabili nelle ultime sfide, il successo in casa della Virtus Verona è stato il quinto nelle ultime 6 partite disputate dal Renate che è salito al secondo posto in classifica, a -5 dal Sudtirol capolista e con una continuità invidiabile nell’ultimo periodo.

Diretta/ Virtus Verona Mantova (risultato finale 1-0) video: la decide Amadio

Il Mantova si presenta all’appuntamento da terzultimo in classifica, 14 punti per i virgiliani a braccetto con il Legnago Salus e ancora a caccia della giusta continuità. La vittoria in casa contro la Pro Sesto era stata incoraggiante ma nella trasferta in casa della Virtus Verona è arrivata una nuova sconfitta. Al 6 settembre 2015 risale l’ultimo match disputato a Mantova tra i virgiliani e il Renate, con i padroni di casa vincenti di misura con il punteggio di 1-0.

Diretta/ Giana Erminio Renate (risultato finale 0-1): palo di Galuppini!

DIRETTA MANTOVA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Renate non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Renate Pro Patria (risultato 4-1) streaming video tv: chiude Maistrello!

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Mantova Renate, match che andrà in scena al Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Maurizio Lauro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tosi; Esposito, Milillo, Checchi, Vaccaro; Messori, Zibert, Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Piovanello. Risponderà il Renate allenato da Roberto Cevoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito A.; Marano, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Maistrello, Chakir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Danilo Martelli di Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA