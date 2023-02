Diretta/ Mantova Vicenza, video streaming tv: Bocalon sfida Ferrari (Serie C)

DIRETTA MANTOVA VICENZA: VENETI FAVORITI!

Mantova Vicenza, in diretta alle ore 14.30 di domenica 19 febbraio 2023 allo stadio Danilo Martelli di Mantova, è una gara valida per la 28° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca tanto questo pomeriggio tra due squadre con obiettivi diamentralmente opposti, ossia la salvezza e la promozione in Serie B.

Il Mantova è diciassettesimo in classifica con 31 punti, frutto di otto vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte. La compagine lombarda è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Pordenone. Il Vicenza, invece, è quinto a quota 44 punti, raccolti grazie a tredici vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Dopo tre ko di fila, i veneti nell’ultimo turno hanno vinto 2-1 contro il Renate.

MANTOVA VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Vicenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Mantova Vicenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA VICENZA

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Mantova Vicenza, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il 4-3-1-2: Chiesa, Fazzi, Padella, Matteucci, Ceresoli, Pedone, Gerbaudo, Pierobon, Guccione, Bocalon, Yeboah. Passiamo adesso ai veneti, in campo con il 3-4-2-1: Confente, Ierardi, Pasini, Bellich, Valietti, Jimenez, Greco, Begic, Della Morte, Stoppa, Ferrari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Mantova Vicenza, per questo motivo è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Mantova è a 3,70, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Vicenza è a 1,95. L’Under 2,5 è a 1,62, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,10. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,85 e 1,82.

