Diretta Maratona delle Dolomiti 2021/ Streaming video Rai2: i percorsi e i big

Dopo due anni di attesa è di nuovo in diretta la Maratona delle Dolomiti: oggi domenica 4 luglio 2021 alle ore 6.30 i più intrepidi hanno dato il via, pur a ranghi ridotti, alla 34^ edizione della gara regina del gran fondo. Questa mattina infatti sono stati soltanto 6 mila i ciclisti che si sono presentati alle griglie di partenza : molto meno rispetto agli oltre 9 mila partecipanti che si contavamo nelle precedenti edizioni, ma in questo contesto di pandemia il comitato organizzatore ha dovuto diminuire il numero di iscritti per permettere almeno la regolare disputa delle gara nelle migliori condizioni di sicurezza. Pure in tono minore, la Maratona delle Dolomiti 2021 rimane evento di grandissimo spessore: vi sono atleti di 57 nazionalità diverse e parecchi big (tra cui anche Federico Pellegrino, argento nello sprint alle Olimpiadi di Pyeongchang), impegnati in un durissimo percorso nelle Dolomiti, patrimonio Unesco.

DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COE SEGUIRE LA GARA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta della Maratona delle Dolomiti 2021 sarà garantita in diretta tv dalla tv nazionale: appuntamento oggi fino alle ore 12.00 su Rai2, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. Garantita dunque anche la diretta streaming video della gran manifestazione, tramite il noto portale Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAPLAY

DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2021: PERCORSI E BIG

Impazienti di scoprire chi sarà il vincitore della Maratona delle Dolomiti 2021, e mentre dunque è già in corso la prestigiosa gara di gran fondo, andiamo a vedere nel dettaglio i percorsi previsti oggi, domenica 4 luglio 2021. Come al solto sono state tre i percorsi previsti dal comitato organizzativo: il primo il Sella Ronda da 55 km di lunghezza e 1780m di dislivello: il Medio da 106 km e 3130 m di dislivello e la propria e vera Maratona des Dolomites da 138 km e 4230 metri di dislivello da affrontare. Da segnalare infine anche il gran numero di personaggi noti che si sono fatto trovate pronti al via questa mattina oltre all’olimpionico Pellegrini, già citato prima abbiamo anche i re dello sci alpino Kristian Ghedina e Manfred Molegg, con l’ex motociclista Marco Melandri e lo skipper di Luna rossa Francesco Bruni.

