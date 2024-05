DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI/ Ecco i rivali alla Diamond League Oslo 2024, video streaming Rai 30 maggio

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI: GLI AVVERSARI

Ci avviciniamo alla diretta di Marcell Jacobs nei 100 metri, e allora ricordiamo quali saranno alcuni degli avversari che il velocista azzurro incrocerà alla Diamond League Oslo 2024. Come già detto mancherà Fred Kerley, che certamente sarà il grande rivale alle Olimpiadi, ma Jacobs deve studiare un avversario che gli darà filo da torcere in precedenza, perché come già detto ci sono gli Europei a Roma e stasera alla Diamond League Oslo 2024 scende in pista il britannico Jeremiah Azu, che è in grande forma perché ha già corso in 9’’97 in questa stagione ed è l’unico europeo ad essere sceso sotto il muro dei 10 secondi.

Marcell Jacobs, cos'è l'ossigeno arricchito?/ La tecnica per il recupero in vista di Parigi (29 aprile 2024)

Ci sarà poi lo statunitense Brandon Hicklin, che nel 2024 ha corso in 9’’94 ed è forse la grande novità sui 100 metri, e ancora il sudafricano Akani Simbine che ha un personale di 9’’84 ed è arrivato quarto alle Olimpiadi di Tokyo; sulla carta il più veloce al mondo quest’anno avendo corso in 9’’90 ad Atlanta, ma la gara non faceva parte del Global Calendar e dunque di fatto il suo tempo non è stato registrato. In Hakim Sani Brown Jacobs avrà invece un rivale che ha imparato a conoscere in questo periodo, visto che si sta allenando con lui a Rieti. È tutto apparecchiato per un grande 100 metri alla Diamond League Oslo 2024, staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

Nicoletta Romanazzi (mental coach): "Donnarumma? Il Milan per lui è casa"/ "Jacobs sereno negli Usa"

COME VEDERE MARCELL JACOBS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: 100 METRI DIAMOND LEAGUE OSLO 2024

L’appuntamento con la diretta tv di Marcell Jacobs sui 100 metri è innanzitutto con la televisione di stato: sarà infatti Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, a trasmettere in chiaro la Diamond League Oslo 2024 ma questo evento sarà garantito anche da Sky Sport Arena, riservato agli abbonati e disponibile al numero 204 del decoder di Sky. In entrambi i casi la gara potrà essere seguita anche in diretta streaming video: abbiamo infatti il sito di Rai Play e la sua relativa app e in aggiunta l’applicazione Sky Go, che per i clienti dell’emittente non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, MARCELL JACOBS 100 METRI

"Marcell Jacobs a Tokyo non voleva correre in finale"/ La mental coach Romanazzi: "Con Gigio Donnarumma..."

IL RITORNO DELL’OLIMPIONICO

Torna in pista Marcell Jacobs, e lo fa nella Diamond League Oslo 2024: i Bislett Games sono in programma oggi, giovedì 30 maggio, e il velocista di Desenzano si presenta ai blocchi di partenza alle ore 21:04 secondo il calendario ufficiale. La diretta di Marcell Jacobs sarà dunque entusiasmante: due giorni fa il campione olimpico in carica ha corso a Ostrava arrivando terzo, in quello che ha definito il peggior 100 di sempre, e ora cerca riscatto avendo chiaro l’obiettivo principale, che è quello di timbrare il record stagionale. La diretta della Diamond League Oslo 2024 è ovviamente prestigiosa, ma quest’anno sono due i grandi appuntamenti: naturalmente le Olimpiadi, per Jacobs però prima ci saranno gli Europei di Roma e dunque in casa. Stasera salterà il duello con Fred Kerley ma i motivi per seguire la diretta dei 100 metri ci sono tutti, perché Marcell Jacobs troverà in pista avversari che poi dovrà sfidare nella rassegna continentale e appunto ai Giochi di Parigi. Non resta che scoprire come andrà, intanto proviamo ad approfondire il tema legato a questa gara.

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI: A OSLO PER MIGLIORARE

La diretta di Marcell Jacobs ci consegna dunque l’occasione per rivedere il nostro velocista sui 100 metri: alla Diamond League Oslo 2024 l’azzurro va a caccia del personale in stagione, a Ostrava Jacobs ha fatto male arrivando terzo in 10’’19 mentre aveva timbrato un 10’’11 a Jacksonville e un 10’’07 a Roma. Sono crono che non gli appartengono, perché Jacobs può fare molto meglio di così e lo sa anche lui; tuttavia, la sua carriera dopo le Olimpiadi è stata parecchio travagliata perché a parte l’oro europeo e quello indoor (sui 60) il velocista di Desenzano si è visto molto poco a causa di infortuni e scarso stato di forma.

Ha mancato per esempio il grande appuntamento con i 100 metri agli ultimi due Mondiali (Eugene e Budapest) e nel frattempo qualche suo avversario ha anche espresso dubbi circa la sua reale competitività, andando anche a creare qualche ombra sul doppio oro olimpico (c’è anche quello della 4×100). Stasera dunque Jacobs sarà chiamato in qualche modo a fornire risposte: i due appuntamenti di Europei e Olimpiadi si avvicinano e l’azzurro vuole farsi trovare pronto, i 100 metri alla Diamond League 2024 Oslo possono essere l’occasione per crescere ulteriormente e ritrovare la forma migliore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA