Diretta Marcell Jacobs 100 metri/ Meeting Turku 2024 streaming video tv: riecco l’azzurro! (oggi 18 giugno)

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI MEETING TURKU

Scatta un altro appuntamento con la diretta di Marcell Jacobs, impegnato nei 100 metri: non sono ancora esaurite le grandi emozioni degli Europei di Roma che il velocista azzurro torna in pista oggi, martedì 18 giugno, per cimentarsi nel Meeting Turku 2024. Siamo in Finlandia per i Paavo Nurmi Games, questo il nome ufficiale della manifestazione, e possiamo subito citare gli orari: Jacobs sarà in pista per la batteria alle 17:27, in caso di finale raggiunta correrà per la medaglia poco più di un’ora dopo, per la precisione alle 18:32.

Ricordiamo dunque che Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro agli Europei, facendo dunque il pieno dopo lo straordinario successo Olimpico; poi si è ripetuto nella 4×100 che ha dominato la gara, dunque è tornato a brillare. L’obiettivo è quello di abbassare il crono di dieci giorni fa: nella nostra capitale ha corso in 10’’02 e vuole ora sfondare di nuovo il muro dei 10 secondi. Nella diretta di Marcell Jacobs sui 100 metri al Meeting Turku 2024 scopriremo se ce la farà, intanto possiamo andare a presentare la gara.

COME VEDERE LA DIRETTA TV DI MARCELL JACOBS: 100 METRI IN STREAMING VIDEO

Per seguire la diretta tv di Marcell Jacobs sui 100 metri al Meeting Turku 2024 avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: la finale infatti sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder, e bisogna segnalare che la batteria non sarà invece mandata in onda e dunque non sarà coperta. Per la finale del Meeting, sperando naturalmente che il nostro Jacobs sia presente, sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che per tutti i clienti non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI: IL CONTESTO

Per quanto concerne la diretta di Marcell Jacobs sui 100 metri al Meeting Turku 2024, possiamo dire innanzitutto che nell’altra batteria sarà presente Chituru Ali: è sicuramente lui la grande sorpresa degli Europei di atletica appena conclusi, con una splendida medaglia d’argento che ci ha permesso di fare doppietta e introdurci degnamente a una 4×100 che, come già detto, l’Italia ha dominato in lungo e in largo lasciando intendere, in questo momento, di essere la principale potenza sulla velocità almeno a livello continentale, in attesa delle Olimpiadi.

Stasera Jacobs avrà comunque un primo assaggio dei Giochi anche se mancano i grandissimi nomi; tuttavia, nella sua batteria correranno i due canadesi Andre De Grasse e Jerome Blake e il velocista di Desenzano potrà eventualmente confrontarsi con loro per scoprire quale sia lo stato dell’arte, anche se sono passati solo 10 giorni dalla vittoria di Roma. Come detto, l’obiettivo al netto della vittoria è quello di ritoccare il tempo, perché alle Olimpiadi bisogna arrivare per gradi ma farsi trovare pronti; vedremo allora come andranno questi 100 metri al Meeting Turku 2024, comunque importanti per la crescita di Jacobs.











