Diretta Marocco Ghana/ Streaming video tv: super sfida in Coppa d’Africa

Marocco Ghana, diretta dall’arbitro Joshua Bondo del Botswana presso lo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, capitale del Camerun che è il Paese organizzatore della Coppa d’Africa 2022 (in realtà 2021, slittata dall’anno scorso), si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, lunedì 10 gennaio, per la prima giornata del girone C, che inizia dunque con una grande sfida tra due delle Nazionali di maggiore spicco nel panorama del calcio africano.

Subito grande sarà dunque l’attesa per la diretta di Marocco Ghana, partita che potrebbe già indirizzare le sorti di questo gruppo che comprende anche Comore e Gabon. Logicamente le due big sono proprio Marocco e Ghana, chi dovesse vincere oggi metterebbe già una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, anche perché al dire il vero passano le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze (su sei), per cui la selezione obiettivamente non sarà eccessiva. Sarà comunque il primo banco di prova per due Nazionali molto attese: che cosa ci dirà Marocco Ghana?

DIRETTA MAROCCO GHANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Marocco Ghana, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO GHANA

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Marocco Ghana, tenendo conto che le incognite sono sempre in agguato in epoca Covid. Curiosamente, possiamo dire che si tratterà di un “derby” slavo per quanto riguarda le panchine: il bosniaco Vahid Halilhodžić allena il Marocco, mentre alla guida del Ghana troviamo il c.t. serbo Milovan Rajevac.

Detto questo, osserviamo che il Marocco dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: Bono in porta, poi in difesa El Karouani, Chakla e Aguerd; la fascia destra sarà affidata ad Hakimi, altro nome molto noto è quello di Amrabat, poi ecco Chair, Ounahi e l’ex Bologna Masina per completare la mediana, in attacco Boufal e El Kaabi. Per il Ghana ipotizziamo invece il 4-3-3: Attah in porta, davanti a lui i quattro difensori Rahman, Mensah, Mumin e Amartey; a centrocampo ecco Ayew, Paintsil e Addo, in attacco invece puntiamo sul tridente con Quaye, Boakye e Tetteh.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Marocco Ghana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Formalmente in casa il Marocco, che è pure leggermente favorito: il segno 1 è quotato a 2,25, poi si sale a 2,80 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Ghana.

