Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, 1^ giornata gruppo A

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: LA PRIMA GIORNATA!

Finalmente, alle ore 17:00 di domenica 9 gennaio, vivremo la prima giornata con i risultati di Coppa d’Africa 2021: aprono i padroni di casa e dunque avremo Camerun Burkina Faso come partita inaugurale, seguita poi da Etiopia Capo Verde (alle ore 20:00). Le due gare fanno parte del gruppo A, e si giocano entrambe al Paul Biya di Yaoundé; ancora una volta la formula del torneo prevede sei gironi da quattro nazionali ciascuno, con le prime due e le quattro migliori terze che vanno a formare il tabellone degli ottavi di finale già “definito”, nel senso che gli accoppiamenti tra i gironi sono già esistenti.

Diretta/ Venezia Milan (risultato 0-3) streaming tv video: rigore Theo, rosso Svoboda

Da questo punto di vista il Camerun, che è chiaramente il favorito per vincere il proprio gruppo, deve stare attento: chiudere al secondo posto significherebbe incrociare – probabilmente – una tra Marocco e Ghana complicandosi subito la vita verso un titolo che era stato vinto quattro anni fa. Vedremo allora cosa succederà, di sicuro i Leoni Indomabili avranno gli occhi dei riflettori puntati addosso ma non bisogna dimenticarsi delle altre nazionali, per esempio un Burkina Faso che in tre delle ultime quattro edizioni è salito sul podio e dunque può ampiamente dire la sua in una competizione che anche pochi giorni fa ha rischiato di saltare…

DIRETTA UDINESE ATALANTA/ Video streaming tv: Cioffi vs Gasperini, sfida dei tecnici

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Coppa d’Africa 2021 arrivano con un anno di ritardo, ma dopo due spostamenti: inizialmente infatti la manifestazione era stata programmata la scorsa estate, ma poi a causa delle difficili condizioni climatiche si era deciso di tornare alle origini, evitare la rivoluzione e giocare regolarmente in inverno. A quel punto ci si è messo il Coronavirus: la morsa della pandemia ha costretto gli organizzatori a posticipare di un anno la Coppa d’Africa 2021 e, di conseguenza, la dicitura ufficiale rimane ma si gioca con 12 mesi di ritardo, come del resto era già accaduto con gli Europei e le Olimpiadi.

Risultati Serie A, classifica/ Via al turno con Venezia-Milan! Diretta gol live score

Adesso, sarà interessante scoprire cosa succederà: si arriva a questa edizione con l’Algeria campione in carica ma anche tanta incertezza, tra calciatori positivi e un Mondiale che verrà giocato tra meno di un anno e potrebbe anche aver influito sui piani di alcune federazioni. Come già detto il gruppo A, che ci viene presentato dai risultati di Coppa d’Africa 2021, vede il Camerun partire nettamente favorito; Capo Verde si gioca tecnicamente il secondo posto con il Burkina Faso, entrambe per la formula potrebbero comunque qualificarsi agli ottavi ma resta da capire se l’Etiopia giocherà il ruolo della grande sorpresa…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021

GRUPPO A

Ore 17:00 Camerun Burkina Faso

Ore 20:00 Etiopia Capo Verde

CLASSIFICA: Burkina Faso 0, Camerun 0, Capo Verde 0, Etiopia 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA