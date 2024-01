DIRETTA/ Marocco Sudafrica video streaming tv: otto precedenti, vantaggio Bafana Bafana (30 gennaio 2024)

DIRETTA MAROCCO SUDAFRICA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Marocco Sudafrica, evidenziamo che si tratta di un match tra due delle Nazionali di maggiore spicco nel continente, tuttavia i precedenti sono solamente otto, con il Sudafrica in leggero vantaggio grazie a tre vittorie per i Bafana Bafana e altrettanti pareggi, a fronte di due soli successi per il Marocco. Curiosamente, il match più importante fu proprio il primo, che fu disputato domenica 22 febbraio 1998 per i quarti di finale della Coppa d’Africa di quell’anno, con vittoria per 2-1 del Sudafrica.

Il Marocco nelle prime cinque sfide raccolse solamente tre pareggi, poi la prima vittoria per i Leoni dell’Atlante è arrivata lunedì 1° luglio 2019, nella fase a gironi della Coppa d’Africa di quell’anno. Infine, dobbiamo osservare che Marocco e Sudafrica erano nello stesso girone di qualificazione per la Coppa di quest’anno, per cui gli ultimi due precedenti sono davvero recenti: doppia vittoria casalinga, per 2-1 in Marocco nel match d’andata disputato giovedì 9 giugno 2022 e poi di nuovo per 2-1 ma naturalmente per il Sudafrica nel ritorno giocato in casa dei Bafana Bafana sabato 17 giugno 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MAROCCO SUDAFRICA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Marocco Sudafrica sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

MAROCCO SUDAFRICA, LA SORPRESA CAPO VERDE ATTENDE

La diretta Marocco Sudafrica, in programma martedì 30 gennaio alle ore 21:00, racconta degli ottavi di finale di Coppa d’Africa. La nazionale marocchina non ha deluso le aspettative e ha conquistato 7 punti nella fase a gironi, frutto delle vittorie contro Tanzania e Zambia più il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo.

Il Sudafrica aveva iniziato con una sconfitta la propria avventura, quella contro il Mali, ma i Bafana Bafana non si sono tirati indietro e nemmeno abbattuti, collezionando punti importanti per strappare il pass degli ottavi. A far pendere la bilancia dalla parte del Sudafrica è stato il 4-0 alla Namibia oltre allo 0-0 con la Tunisia.

MAROCCO SUDAFRICA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Marocco Sudafrica vedono la squadra marocchina schierarsi col 4-3-3. In porta Bono, in difesa Allah, Aguerd, Abdelhamid e Hakimi. Nella zona nevralgica del campo spazio ad Amallah con Amrabat e Ounahi. In attacco attesa per Boufal, En-Nesyri ed Ezzalzouli.

Il Sudafrica parte sfavorita, ma non si da per vinta e con il 4-2-3-1 prova a contrastare il Marocco. Tra i pali Williams, la retroguardia è composta da Modiba, Xulu, Mvala e Morena mentre Mokoena e Sithole comporanno la mediana. Il trio di trequartisti Maseko, Zwane e Percy Tau supporterà la punta Makgopa.

MAROCCO SUDAFRICA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Marocco Sudafrica danno per favorito il segno 1 a 1.60. Secondo bet365, il segno X è offerto a 3.80 mentre il 2 fisso a 6.50.

Il segno Over 2.5 è quotato 2.40, molto più basso invece l’Under a 1.53. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 2.50 e 1.50.

