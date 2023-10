DIRETTA MARSIGLIA BRIGHTON/ Video streaming tv: l’arbitro sarà Mykola Balakin (Europa League, 5 ottobre 2023)

DIRETTA MARSIGLIA BRIGHTON: L’ARBITRO

Marsiglia Brighton sarà diretta questa sera al Velodrome della città francese dall’arbitro ucraino Mykola Balakin, di conseguenza ecco che l’intera squadra arbitrale sul campo per questa partita di Europa League sarà composta da ufficiali in arrivo dall’Ucraina: al fianco del signor Balakin, ci saranno innanzitutto i due guardalinee Oleksandr Berkut e Dmytro Zaporozhenko, mentre come quarto uomo avremo il signor Yaroslav Kozyk. Saranno invece entrambi polacchi i due ufficiali davanti al monitor della VAR, dove avremo Piotr Lasyk, affiancato da Tomasz Kwiatkowski in qualità di assistente AVAR.

Tornando infine a dire qualcosa in più sul primo arbitro di Marsiglia Brighton, ecco che per il signor Mykola Balakin, nato il 5 gennaio 1989 e Kiev, questa sarà già la quarta presenza stagionale in Europa dopo ben tre incontri arbitrati nei turni preliminari estivi fra Europa e Conference League: in queste tre partite non ci sono state espulsioni ma è stato assegnato un calcio di rigore, mentre complessivamente sono stati ben diciotto i calciatori ammoniti dal signor Balakin. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MARSIGLIA BRIGHTON STREAMING VIDEO E DRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Marsiglia Brighton potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

GRANDE EQUILIBRIO!

Marsiglia Brighton, in diretta giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 18.45 presso lo Stade Velodrome a Marsiglia sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Il Marsiglia ha iniziato la stagione con l’obiettivo di competere per il titolo fino alla fine. Tuttavia, la squadra ha vissuto un periodo turbolento con il cambio di allenatore, passando da Tudor a Marcelino, e poi a Gattuso. Attualmente, si trovano al dodicesimo posto in classifica nella Ligue 1 con 9 punti, a quattro punti dalla zona Champions. Nel loro ultimo incontro, hanno subito una sconfitta per 3-2 contro il Monaco. Il cammino europeo è iniziato invece con un pirotecnico 3-3 in casa dell’Ajax.

Il Brighton, che ha sorpreso tutti lo scorso anno ottenendo un piazzamento europeo al sesto posto, si è guadagnato la sua prima partecipazione di sempre all’Europa League. L’allenatore Roberto De Zerbi è stato confermato alla guida della squadra ed è pronto al derby tutto italiano con Gattuso. Hanno iniziato bene la stagione con 15 punti accumulati in sette partite, a soli tre punti dalla vetta. Tuttavia, nell’ultima partita hanno subito una pesante sconfitta per 6-1 in casa contro l’Aston Villa, che si è aggiunto al ko casalingo contro l’AEK Atene all’esordio in Europa.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA BRIGHTON

Le probabili formazioni della diretta Marsiglia Brighton, match che andrà in scena allo Stade Velodrome di Marsiglia. Per il Marsiglia, Gennaro Gattuso schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi; Veretout, Kondogbia, Ounahi; Correa, Aubameyang, Ndiaye. Risponderà il Brighton allenato da Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Lamptey; Gross, Dahoud; March, Lallana, Mitoma; Ferguson.

MARSIGLIA BRIGHTON LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Marsiglia Brighton, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Marsiglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Brighton, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.

