DIRETTA/ Marsiglia Lokomotiv Mosca video streaming tv: l’arbitro è William Collum

DIRETTA MARSIGLIA LOKOMOTIV MOSCA: L’ARBITRO

Marsiglia Lokomotiv Mosca sarà diretta questa sera al Velodrome della città francese dall’arbitro scozzese William Collum, al quale è stata affidata la direzione di questo incontro valido per la sesta e ultima giornata del girone E di Europa League. Possiamo ricordare innanzitutto che il signor William Collum è nato il 18 gennaio 1979 a Glasgow, è arbitro fin dal 1993, ha debuttato nel massimo campionato scozzese nel 2006, stesso anno nel quale aveva ottenuto già la qualifica di arbitro internazionale FIFA.

Nel corso di questa stagione 2021-2022, il signor William Collum ha già arbitrato altre due partite di Europa League, cioè Neftci Baku HJK Helsinki 2-2 nella fase dei preliminari estivi (incontro caratterizzato da sette cartellini gialli) e poi PSV Eindhoven Real Sociedad del 16 settembre scorso, altro pareggio per 2-2 e di nuovo con sette cartellini gialli comminati dall’arbitro scozzese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MARSIGLIA LOKOMOTIV MOSCA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Marsiglia Lokomotiv Mosca sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su DAZN.

MARSIGLIA LOKOMOTIV MOSCA: FRANCESI FUORI!

Marsiglia Lokomotiv Mosca, in diretta giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso lo Stade Velodrome di Marsiglia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Sfida che racchiude ancora una motivazione di classifica per la formazione russa: il Marsiglia infatti è già fuori dalla corsa ai primi due posti, ma se vorrà affrontare i play off di Conference League e mantenere il terzo posto dovrà ottenere almeno un pari contro la Lokomotiv.

La formazione moscovita infatti insegue a 2 punti in classifica all’ultimo posto nel girone, a -2 dai marsigliesi a quota 4: il che significa che con un colpaccio al Velodrome la Lokomotiv proseguirebbe il suo cammino europeo contro una delle seconde di Conference League, mentre il Marsiglia si ritroverebbe clamorosamente fuori da tutto. Un’eventualità che i francesi non vogliono considerare, dopo aver mancato l’obiettivo principale in un girone che li vedeva, con la Lazio, favoriti per i primi due posti che sono invece andati ai capitolini e al Galatasaray, nell’ordine che sarà poi stabilito dallo scontro all’Olimpico di stasera.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA LOKOMOTIV MOSCA

Le probabili formazioni della diretta Marsiglia Lokomotiv Mosca, match che andrà in scena allo Stade Velodrome di Marsiglia. Per il Marsiglia, Jorge Sampaoli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Lirola, Kamara, Gueye, De la Fuente; Under, Payet; Milik. Risponderà la Lokomotiv Mosca allenata da Markus Gisdol con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Khudyakov; Nenakhov, Pablo, Jedvaj, Rybus; Kerk, Petrov, Maradishvili, Kamano; Smolov, Lisakovich.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Marsiglia Lokomotiv Mosca, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.35 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 5.00 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 7.50 volte l’importo investito.

