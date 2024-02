DIRETTA/ Marsiglia Shakhtar Donetsk (risultato 0-1) video streaming tv: rigore di Sudakov! (22 febbraio 2024)

DIRETTA MARSIGLIA SHAKHTAR (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Francia la partita tra Olympique Marsiglia e Shakhtar Donetsk è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Pusic non capitalizzano subito al 9′ con un tiro di Sikan parato da Pau Lopez e riescono a passare in vantaggio al 12′ grazie alla rete messa a segno da Sudakov, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Clauss. Intanto l’arbitro ha già ammonito Gigot al 17′ tra i calciatori del Marsiglia.

Ecco le formazioni ufficiali: OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3) – Pau Lopez; Merlin, Gigot, Meite, Mbemba; Ounahi, Kondogbia, Clauss; Aubameyang, Moumbagna, Harit. Allenatore: Gasset. SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1) – Riznyk; Konoplia, Rakitskyy, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Eguinaldo; Sikan. Allenatore: Pusic. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

MARSIGLIA SHAKHTAR DONETSK VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Marsiglia Shakhtar Donetsk ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Sport. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche su NowTv, mentre in ultima alternativa streaming si potrà seguire su Dazn.

SI COMINCIA!

La diretta di Marsiglia Shakhtar sta per prendere il via, al Vélodrome l’Olympique va alla ricerca di una vittoria che manca ormai da parecchio tempo. Dobbiamo tornare al 7 gennaio per un successo in Coppa di Francia –poi c’è stata comunque l’eliminazione per mano del Rennes – ma tra Europa League e Ligue 1 il successo manca da metà dicembre, quando il Marsiglia aveva messo in fila tre vittorie in campionato. Da quel momento quattro pareggi e le sconfitte di Lione e Brest, con ovviamente il 2-2 di Europa League settimana scorsa; non un bel momento allora, ma superare il payoff e volare agli ottavi potrebbe ovviamente aiutare a riprendere la marcia nel migliore dei modi.

Lo Shakhtar Donetsk è fermo dall’inizio di dicembre, per quanto riguarda il campionato e la Coppa d’Ucraina: qui gli arancionero sono in semifinale con un doppio 3-0 esterno e sfideranno il Chornomorets ad aprile, mentre nella Premier League nazionale abbiamo due vittorie consecutive e una sola sconfitta nelle ultime sei partite, ma la classifica parla di quarto posto a 3 punti dal Kryvbas capolista. Cosa succederà nel ritorno dei playoff di Europa League tra una squadra in crisi e l’altra che non giocava da due mesi? Scopriamolo insieme, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Marsiglia Shakhtar sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MARSIGLIA SHAKHTAR: I TESTA A TESTA

Sono tre i precedenti nella diretta di Marsiglia Shakhtar: giovedì scorso per la prima volta l’Olympique è riuscito a non perdere contro la squadra ucraina, che infatti l’aveva battuta due volte nel 2009 in un contesto molto importante. Erano i quarti di Coppa Uefa, ultimo torneo con quel nome prima del definitivo passaggio all’Europa League: l’andata allo stadio Olimpico di Kiev si era risolta in un 2-0 a favore dello Shakhtar grazie ai gol di Tomas Hubschmann e Jadson, al ritorno invece gli ucraini avevano espugnato il Vèlodrome con Fernandinho e Luiz Adriano, in mezzo il temporaneo pareggio di Hatem Ben Arfa.

Lo Shakhtar di Mircea Lucescu quell’anno avrebbe vinto la Coppa Uefa, raggiungendo il punto più alto di uno straordinario percorso europeo; tra campo e panchina c’erano altri giocatori come Razvan Rat, Ilsinho e Willian e poi altri ne sarebbero arrivati nelle avventure in Champions League, con lo Shakhtar Donetsk anche capace di raggiungere i quarti della principale competizione internazionale. Il Marsiglia, che una manciata di giorni fa ha dato il benservito anche a Gennaro Gattuso affidandosi a Jean-Louis Gasset, ha dunque il compito di timbrare la prima vittoria di sempre contro la squadra ucraina e qualificarsi così agli ottavi di Europa League, vedremo se ce la farà… (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Speriamo che come noi non abbiate preso impegni per la diretta di Marsiglia Shakhtar Donetsk, una delle gare più interessanti della programmazione di oggi 22 febbraio, l’ora X è fissata alle ore 21 e il match sarà valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nel primo match, disputato sul terreno neutro, la squadra francese allenata da Gennaro Gattuso è riuscita a pareggiare per 2-2 contro gli ucraini.

Vero è che la sfida di oggi si svolgerà sul campo del Marsiglia, dando un leggero vantaggio ai padroni di casa che questa volta non potranno sbagliare prendendo la partita sotto gamba, cosa che invece è successa lo scorso giovedì e che i francesi hanno pagato a caro prezzo.

MARSIGLIA SHAKHTAR DONETSK: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora alle probabili formazioni della diretta di Marsiglia Shakthar Donetsk con i francesi che dovrebbero schierare dal primo minuto Aubameyang senza esitazioni. L’attaccante, autore di un gol nel precedente incontro, sembra essere in ottima forma avendo anche segnato recentemente in campionato.

Passando al lato del campo ospite, Matvilenko dovrebbe giocare senza grossi dubbi. Nonostante il suo ruolo principale sia quello difensivo, Matvilenko è riuscito a segnare un gol nell’ultimo incontro e ha permesso alla sua squadra di pareggiare grazie a degli interventi da vero fuoriclasse.

MARSIGLIA SHAKHTAR DONETSK, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote della diretta di Marsiglia Shakhtar Donetsk prendendo come riferimento il sito della Sisal: il segno 1 è quotato a 1,8 mentre la vittoria ospite con il segno 2 a 3,5. Il pareggio invece porterebbe una moltiplicazione di 4,5 all’importo scommesso.











