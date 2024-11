VIDEO PSV SHAKHTAR, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Philips Stadion il PSV di Eindhoven vince in rimonta contro lo Shakhtar Donetsk per 3 a 2 come vedremo nelle immagini del video PSV Shakhtar con tutt i gol e gli highlights. Nel primo tempo i biancorossi sembrano iniziare bene la partita chiamando in causa il portiere avversario Riznyk immediatamente al 6′ con una conclusione di Bakayoko ma sono invece gli arancioneri a spezzare l’equilibrio di partenza trovando il gol del vantaggio subito all’8′ per merito di Sikan, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Konoplya.

Passano i minuti e gli ucraini insistono mancando un paio di occasioni interessanti sia con Kryskiv al 16′ che con Zubkov poi al 19′. Gli olandesi non si dimostrano più efficaci con De Jong al 26′ e con Lang al 29′, finendo anzi per subire al 37′ la rete del raddoppio di Zubkov, assistito pure lui da Konoplya. Al 43′ Matviienko sfiora pure il tris con un colpo di testa.

Nel secondo tempo la storia del match si ripete rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente ed è ancora lo Shakhtar a fallire un’alta chance con Pedrinho al 58′. Nel finale l’espulsione per rosso diretto rimediata da Pedrinho nello Shakhtar al 69′ cambia il volto dell’incontro consentendo al PSV di rimontare prima con la doppietta realizzata da Tillman tra l’87’ ed il 90′ per quindi firmare il gol del sorpasso definitivo nel recupero al 90’+5′ con Pepi, su passaggio di Flamingo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svizzero Urs Schnyder, oltre ad aver espulso Pedrinho con un rosso diretto tra le file degli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Boscagli al 59′, Saibari all’85’ da un lato, Kryskiv all’87’ dall’altro. I tre punti conquistati sul proprio campo in questa quinta giornta della competizione continentale permettono al PSV di raggiungere quota 8 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre lo Shakhtar rimane bloccato a 4 punti.

VIDEO PSV SHAKHTAR: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS