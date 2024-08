L’atletica delle Olimpiadi di Parigi 2024 si appresta a regalare emozioni ai tifosi italiani: al Trocadéro, alle pendici della Torre Eiffel, spazio alla marcia 20 km con la diretta dell’impresa di Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni e Massimo Stanno. I tre atleti azzurri sicuramente non vedranno l’ora – oggi, 1 agosto 2024 – di dare il via alla contesa a partire dalle 8.25 con la possibilità di arricchire ulteriormente il medagliere azzurro.

La diretta della marcia maschile 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 ci porta inevitabilmente alla memoria le ultime gesta nei nostri campioni. Massimo Stano avrà ancora vivido il ricordo dell’oro conquistato a Tokyo con la speranza di poterlo mantenere quest’oggi.

COME VEDERE IN DIRETTA FRANCESCO FORTUNATO, RICCARDO ORSONI E MASSIMO STANNO MARCIA MASCHILE 20 KM, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta dell’impresa di Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni e Massimo Stanno nella marcia maschile 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà live sui canali Eurosport e su Rai Due. La diretta streaming sarà disponibile come di consueto sulle apposite app rispettivamente del canale sportivo e RaiPlay.

DIRETTA MARCIA MASCHILE 20 KM OLIMPIADI PARIGI 2024: FRANCESCO FORTUNATO, RICCARDO ORSONI E MASSIMO STANNO A CACCIA DEL PODIO

Le prospettive per Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni e Massimo Stanno nella marcia maschile 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono decisamente rosee per i nostri campioni. Come anticipato, grande motivazione accompagnerà i nostri azzurri dati i precedenti successi olimpici.

Chiaramente, essere detentori di medaglie nelle edizioni precedenti non implica necessariamente avere i favori del pronostico. Diversi sono gli atleti, per le rispettive nazionali, a vantare grandi ambizioni e soprattutto in forma smagliante. La diretta marcia maschile 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 si appresta dunque ad essere – oggi, 1 agosto – ricca di emozioni.

