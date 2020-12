Diretta/ Matelica Carpi (Serie C) streaming video tv: trappola all’Helvia Recina

DIRETTA MATELICA CARPI: PARTITA IN BILICO…

Matelica Carpi, in diretta dallo stadio Helvia Recina di Macerata in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Trappola all’Helvia Recina per il Carpi che non ha di certo messo da parte le ambizioni di classifica, ma si troverà di fronte alla vera matricola terribile del girone. Vincendo in casa della Sambenedettese nell’ultimo impegno disputato, il Matelica ha dimostrato di potersela giocare a viso aperto contro qualunque avversario. Un 2-3 spettacolare che ha interrotto però per la formazione allenata da Colavitto una serie di 4 partite senza vittoria. Il Carpi però ha fatto peggio, non riuscendo a fare bottino pieno in campionato da 7 partite consecutive. In questa striscia 2 sconfitte e 5 pareggi per gli emiliani, l’ultimo dei quali in casa contro il Gubbio: questo ha procurato nell’ultima giornata di campionato proprio il sorpasso in zona play off del Matelica ai danni del Carpi, ora a una lunghezza di distanza dai diretti avversari di turno.

DIRETTA MATELICA CARPI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Carpi sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA CARPI

Le probabili formazioni di Matelica Carpi, sfida che andrà in scena presso lo stadio Helvia Recina di Macerata. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gianluca Colavitto con un 4-3-3: Cardinali, Fracassini, Cason, De Santis, Maurizii; Calcagni, Bordo, Balestrero; Volpicelli, Leonetti, Moretti. Gli ospiti guidati in panchina da Sandro Pochesci schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Rossi, Venturi, Gozzi, Sabotic; Marcellusi, Bellini, Fofana, Lomolino; Maurizi, Ferretti, Biasci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Matelica e Carpi, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.35.



