Diretta/ Matelica Sambenedettese (Serie C) streaming video tv: derby marchigiano

DIRETTA MATELICA SAMBENEDETTESE: REGNA L’EQUILIBRIO!

Matelica Sambenedettese, in diretta domenica 9 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Helvia Recina di Macerata, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta dei play off di Serie C. Derby marchigiano molto particolare vista la storia delle due contendenti. Al primo campionato in assoluto tra i professionisti, il Matelica è riuscito a distinguersi come autentica rivelazione del girone B, chiudendo con un ottimo ottavo posto a 3 punti dalla Triestina sesta. Soprattuto, la squadra allenata da Colavitto è sembrata in grado, nel corso della stagione, di dare filo da torcere a qualsiasi tipo di avversario.

La Sambenedettese si presenta all’appuntamento dei play off con grande orgoglio, dopo un’annata terribile a livello societario, col club dichiarato fallito e in esercizio provvisorio, con un mese di tempo per trovare un acquirente all’asta ed evitare di uscire dalla mappa dei professionisti. Mese che è stato garantito proprio dalla volontà di staff tecnico e calciatori di portare a termine la stagione, mettendo in campo una determinazione che di certo i rossoblu non vogliono tirare indietro proprio nei play off.

DIRETTA MATELICA SAMBENEDETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Sambenedettese sarà trasmessa sulla televisione satellitare, col match del primo turno dei play off per assegnare l’ultimo posto per la Serie B che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita dei play off di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni della sfida tra Matelica e Sambenedettese allo stadio Helvia Recina. I padroni di casa allenati da Gianluca Colavitto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Cardinali; Fracassini, Zigrossi, De Santis, Maurizzi; Pizzutelli, Calcagni, Balestrero; Volpicelli, Leonetti, Alberti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Montero con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Nobile; Fazzi, Cristini, D’Ambrosio, Goicoechea; Botta, Angiulli, De Ciancio, D’Angelo; Bacio Terracino, Lescano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Matelica e Sambenedettese, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.45 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.10 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.90 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



