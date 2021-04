Diretta/ Matelica Sambenedettese (Serie C) streaming video tv: rossoblu nei guai

DIRETTA MATELICA SAMBENEDETTESE: TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Matelica Sambenedettese, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Helvia Recina di Macerata, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Si fa drammatica la situazione per la Samb, nel pieno di una crisi societaria e della protesta della piazza che si fa veemente. Venerdì, nel preparatita di questo derby marchigiano contro il Matelica, una testa di maiale è stata lasciata nei pressi dell’abitazione del patron Serafino, che da ottobre non riesce a corrispondere gli stipendi a squadra e dipendenti. La Samb giocherà questa sfida ma senza cambiamenti potrebbe fermarsi a un passo dal termine del campionato.

Situazione opposta per il Matelica che ha disputato probabilmente il campionato più esaltante della sua storia, con una squadra al settimo posto in piena zona play off e capace di regalare spettacolo, con 54 gol fatti e 56 subiti finora. Dopo un periodo di grandi soddisfazioni la stanchezza ha giocato un brutto scherzo alla squadra di Colavitto sabato scorso, ma il tris incassato a Gubbio non rovina di certo una stagione che sarà ricordata per sempre dal piccolo club in provincia di Macerata.

DIRETTA MATELICA SAMBENEDETTESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Sambenedettese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni della sfida tra Matelica e Sambenedettese presso lo stadio Helvia Recina. I padroni di casa allenati da Gianluca Colavitto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Cardinali; Tofanari, Zigrossi, De Santis, Di Rienzo; Calcagni, Bordo, Mbaye; Volpicelli, Moretti, Leonetti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Montero con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Nobile, Scrugli, Biondi, D’Ambrosio, Liporace; Fazzi, Rossi, Angiulli, Bacio Terracino; Botta, Lescano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Matelica e Sambenedettese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.80 volte la posta scommessa.

