Diretta Messa Santa Marta Papa Francesco/ Video Rai 1: “Cristo risorto, speranza c’è”

Pubblicità

La Pasqua è passata, l’angoscia dei fedeli per la pandemia tutt’altro: eppure come ha ribadito ancora ieri mattina Papa Francesco nella Messa da Casa Santa Marta, con Cristo risorto la speranza non solo «è possibile» ma esiste e si riafferma da 2020 anni a questa parte. La Settimana Santa si è conclusa definitivamente ieri con il Lunedì dell’Angelo dedicato alla Resurrezione di Gesù davanti alle tre donne al sepolcro: «Il Vangelo di oggi ci presenta un’opzione, un’opzione di tutti i giorni, un’opzione umana ma che regge da quel giorno: l’opzione tra la gioia, la speranza della resurrezione di Gesù, e la nostalgia del sepolcro» ha spiegato ancora il Papa nell’omelia centrale della Santa Messa mattutina dalla Cappella di Casa Santa Marta;

Pubblicità

«Anche oggi, davanti alla prossima – speriamo che sia presto – prossima fine di questa pandemia, c’è la stessa opzione: o la nostra scommessa sarà per la vita, per la resurrezione dei popoli o sarà per il dio denaro: tornare al sepolcro della fame, della schiavitù, delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bambini senza educazione … lì c’è il sepolcro». Il Santo Padre per celebrare il giorno del Lunedì dell’Angelo ha infine rivolto un “appello” al mistero divino appena risorto nella Pasqua: «Il Signore, sia nella nostra vita personale sia nella nostra vita sociale, sempre ci aiuti a scegliere l’annuncio: l’annuncio che è orizzonte, è aperto, sempre; ci porti a scegliere il bene della gente. E mai cadere nel sepolcro del dio denaro».

Pubblicità

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

Appuntamento rinnovato ovviamente anche per questa mattina con la nuova celebrazione della Messa di Casa Santa Marta, riprendendo l’iter “quotidiano” particolarmente seguito dai fedeli in questo lungo periodo di quarantena: Papa Francesco ieri prima dell’inizio della Santa Messa ha lanciato un nuovo appello sulla pandemia, questa volta ribadendo l’intenzione in favore dei politici e governanti in Italia e non solo. «Preghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici che hanno incominciato a studiare la via d’uscita, il dopo-pandemia, questo “dopo” che è già incominciato: perché trovino la strada giusta, sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli», è il messaggio deciso lanciato dal Santo Padre, poi ripreso anche durante il Regina Coeli di mezzogiorno.

«Oggi vorrei ricordare con voi quanto fanno molte donne, anche in questo tempo di emergenza sanitaria, per prendersi cura degli altri: donne medico, infermiere, agenti delle forze dell’ordine e delle carceri, impiegate dei negozi di beni di prima necessità…, e tante mamme e sorelle e nonne che si trovano chiuse in casa con tutta la famiglia, con bambini, anziani, disabili. A volte esse sono a rischio di subire violenza, per una convivenza di cui portano un peso troppo grande. Preghiamo per loro, perché il Signore doni loro forza e che le nostre comunità possano sostenerle insieme alle loro famiglie. Che il Signore ci dia il coraggio delle donne, di andare sempre avanti», conclude il Papa. Dalle ore 7 in diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e con la consueta diretta video streaming su RaiPlay e YouTube Vatican News sarà possibile seguire la nuova celebrazione di martedì 14 aprile di Papa Francesco dalla Cappella di Casa Santa Marta.





© RIPRODUZIONE RISERVATA