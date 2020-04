Regina Coeli Lunedì dell’Angelo/ Papa Francesco diretta video: la gioia di Pasqua

Al termine della Settimana Santa, conclusasi ieri con l’annuncio della Resurrezione nella Pasqua del Signore, la Chiesa Cattolica celebra il giorno del Lunedì dell’Angelo e attendiamo dunque la recita della preghiera del Regina Coeli da parte di Papa Francesco alle ore 12.00 dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, sede ormai tradizionale per i momenti di preghiera del Papa in tempo di Coronavirus.

Anche oggi prosegue l’impossibilità di celebrare la Santa Messa nelle singole parrocchie e dunque ancora una volta sarà particolarmente preziosa per tutti i fedeli la possibilità della diretta streaming video sul canale Youtube di Vatican News. Naturalmente invece non cambia il fatto che nel giorno del Lunedì dell’Angelo la Chiesa Cattolica ricorda l’annuncio della Resurrezione di Gesù fatto da un angelo alle donne – Maria di Magdala (Maddalena), Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salomè – che erano andate al Sepolcro per imbalsamare il Corpo del Signore.

Il fatto avvenne la mattina di Pasqua, ma la tradizione ha spostato la memoria speciale di questo episodio, uno dei più significativi nel contesto dell’annuncio della Resurrezione ai discepoli più fedeli (fra i quali le donne erano in primo piano) al giorno seguente, il lunedì che popolarmente è noto come Pasquetta.

IL REGINA COELI PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER IL LUNEDÌ DELL’ANGELO

La gioia della Pasqua, della Resurrezione di Gesù che ha vinto il peccato e la morte, si prolunga infatti ben oltre il giorno stesso della Pasqua. Da oggi, Lunedì dell’Angelo, comincia infatti per la Chiesa Cattolica quello che viene definito appunto come “Tempo di Pasqua” e che ha una delle sue caratteristiche salienti nella recita della preghiera del Regina Coeli al posto dell’Angelus.

Ecco dunque che nei 50 giorni che vanno fino alla solennità della Pentecoste anche Papa Francesco reciterà in tutti i giorni festivi con i fedeli (al momento purtroppo solo in diretta streaming) la preghiera mariana che invoca la gioia di Maria perché Colui che ha portato in grembo è risorto.

Lo scorso anno, durante il Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo, Papa Francesco aveva pregato soprattutto per lo Sri Lanka, dove proprio a Pasqua avevano avuto luogo attentati terroristici di matrice islamica contro chiese cristiane e anche altri edifici. Il male è sempre in azione nel mondo, ma come le donne quando videro Gesù risorto al Sepolcro “si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono” (Mt 28, 9) anche noi fedeli di oggi “siamo chiamati a incontrarlo personalmente e a diventare suoi annunciatori e testimoni”.





