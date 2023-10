DIRETTA/ Acr Messina Avellino (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 1 ottobre 2023)

DIRETTA ACR MESSINA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Acr Messina Avellino, partita che se vogliamo trasuda storia per il passato importante di entrambe le società. In questo momento il cammino dei peloritani è difficilmente giudicabile: l’Acr Messina ha giocato soltanto tre partite, e comunque deve ancora vincere perché dopo i pareggi contro Audace Cerignola e Turris (importanti per la portata delle avversarie) è arrivato il ko sul campo della Virtus Francavilla, per un bilancio che ci racconta di 5 gol segnati e 6 subiti ma, appunto, le sfide contro Casertana e Taranto che sono ancora da recuperare.

L’Avellino, esattamente come l’anno scorso, è partito malissimo: per gli irpini due sconfitte consecutive e tre partite senza riuscire a segnare. Poi la svolta: due vittorie contro Sorrento e Monopoli, doppio clean sheet e poker rifilato ai gabbiani. Nelle ultime tre gare l’Avellino ha mantenuto la sua porta inviolata; i gol segnati sono diventati 5, quelli subiti sono rimasti 3. Cosa succederà quest’oggi sul terreno di gioco del San Filippo? È quello che stabiliremo insieme tra pochi minuti, è infatti arrivato il momento di mettersi comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché la diretta di Acr Messina Avellino sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MESSINA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Avellino sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Avellino in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MESSINA AVELLINO: SICILIANI A RILENTO

La diretta Messina Avellino, in programma domenica 1 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “San Filippo” di Messina, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone C. Di fronte due squadre che non hanno iniziato al meglio la stagione: i siciliani, in tre partite disputate, hanno raccolto solo due punti e nell’ultimo turno sono usciti sconfitti dal campo della Virtus Francavilla. Gli irpini, invece, dopo una partenza a rilento che ha determinato il cambio di allenatore, hanno messo insieme tre risultati utili di fila, ultima la vittoria netta contro il Monopoli al “Partenio”.

MESSINA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Messina Avellino, sfida in programma domenica 1 ottobre allo stadio “San Filippo” di Messina. In casa siciliana mister Giacomo Modica punterà sul 4-3-3 ma dovrà rinunciare all’infortunato Polito, al suo posto pronto Ferrara. Nel tridente offensivo toccherà a Ortisi, Plescia ed Emmausso. Per i Lupi irpini, invece, fuori causa l’infortunato Rigione che dovrebbe essere sostituito da Mulè. In avanti il tandem composto da Patierno e Marconi.

MESSINA AVELLINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Messina Avellino danno per favorita la squadra campana con il segno 2 proposto a 1.95. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei giallorossi è dato a 2.70 mentre il pareggio si gioca a 3.30.

