Video/ Avellino Monopoli (4-0) gol e highlights: poker irpino al Partenio! (Serie C girone C 5^ giornata)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AVELLINO MONOPOLI (4-0): LA PARTITA

L’Avellino vince e convince sotto agli occhi di uno stadio Partenio-Lombardi che torna finalmente a sorridere, senza soffrire particolarmente. Al termine di questa gara valida per la quinta giornata di Serie C, Girone C, i campani si portano a casa 3 punti d’oro e danno continuità agli ultimi risultati positivi. Nel primo tempo i padroni di casa partono forte, ma non riescono a creare particolari pericoli, andando a spegnersi verso la seconda metà della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, invece, il Monopoli viene spazzato via in 8 minuti: al 50esimo Sgarbi fa partire un bolide da fuori area, che Perina non legge nel migliore dei modi e fa insaccare in fondo alla rete con troppa facilità.

Al 56esimo ancora Sgarbi mette in mezzo per Patierno, che non controlla il pallone e calcia di prima intenzione fulminando un Perina ancora una volta non perfetto. Passano due minuti ed ecco il tris: Armellino salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con un’incornata imponente impallina l’estremo difensore avversario per la terza volta. Al 66esimo c’è spazio anche per la doppietta di Patierno, che raccoglie il cross di Cancellotti ed approfitta di un pasticcio difensivo. Tutto, però, parte da una magia col tacco di Gori. I pugliesi non riescono più a reagire.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AVELLINO MONOPOLI (4-0): IL TABELLINO

AVELLINO: Ghidotti S., Rigione M. (dal 28′ st Mule E.), Cionek T., Benedetti S., Cancellotti T., Varela, Palmiero L., Armellino M., Tito F. (dal 20′ st Sannipoli D.), Patierno C. (dal 41′ st Marconi M.), Sgarbi L. (dal 20′ st Gori G.). A disposizione: Pane P., Pizzella A., Dall’Oglio J., Falbo L., Pezzella S., Ricciardi M., Tozaj E.

MONOPOLI: Perina P., Fazio P., Ferrini M. (dal 41′ st Angileri A.), Fornasier M., Dibenedetto V. (dal 41′ st Piarulli S.), Vassallo F., Hamlili Z., Iaccarino G. (dal 41′ st Peschetola L.), Starita E. (dal 12′ st Borello G.), D’Agostino G., Spalluto S. (dal 26′ st Santaniello E.). A disposizione: Alloj E., Botis N., Cristallo C., De Santis M., Mazzotta M., Simone G., Sorgente L. M.

Reti: al 5′ st Sgarbi L. (Avellino) , al 10′ st Patierno C. (Avellino) , al 13′ st Armellino M. (Avellino) , al 21′ st Patierno C. (Avellino) .

Ammonizioni: al 29′ pt Cionek T. (Avellino), al 5′ st Sgarbi L. (Avellino), al 8′ st Tito F. (Avellino) al 26′ pt Ferrini M. (Monopoli).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI AVELLINO MONOPOLI











© RIPRODUZIONE RISERVATA