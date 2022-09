Diretta/ Messina Crotone streaming video tv: pitagorici punto e a capo (Serie C)

DIRETTA MESSINA CROTONE: SFIDA TRA GRANDI PIAZZE!

Messina Crotone, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Punto e a capo per i pitagorici che dopo le stagioni vissute tra Serie A e Serie B si ritrovano ora di nuovo in terza serie, dove era iniziata l’esaltante scalata della formazione calabrese. In amichevole il Crotone ha ottenuto anche vittorie prestigiose come quella contro il Lecce, nel tentativo di farsi trovare subito pronto in campionato.

DIRETTA/ Crotone Parma (risultato finale 0-1) streaming video tv: la decide Vazquez

Estate travagliata per il Messina che ha saputo comunque superare le difficoltà per l’iscrizione e si è affidato a Gaetano Auteri in panchina per cercare una stagione, rispetto alla scorsa, lontana dai travagli della zona retrocessione. Le due squadre si ritrovano di fronte in una partita ufficiale di campionato dopo vent’anni. L’ultimo precedente, datato 6 gennaio 2002, è terminato con un secco poker per il Messina, 4-0 nel campionato di Serie B.

Diretta/ Pordenone Crotone (risultato finale 3-3): rimonta e pareggio dei friulani!

DIRETTA MESSINA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Crotone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Crotone Cremonese (risultato finale 3-1): inutile la rete di Zanimacchia

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Messina Crotone, match che andrà in scena allo stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Gaetano Aureri schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daga; Trasciani, Camilleri, Fili; Konate, Marino, Fofana, Versienti; Grillo, Catania; Balde. Risponderà il Crotone allenato da Franco Lerda con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Petriccione, Awua, Tribuzzi; Chiricò, Tumminello, Kargbo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MESSINA CROTONE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA