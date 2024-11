DIRETTA MESSINA GIUGLIANO, GIALLOROSSI ATTARDATI IN CLASSIFICA

La diretta Messina Giugliano è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio San Filippo-Franco Scoglio come partita valida per la quattordicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. E’ senza dubbio una situazione abbastanza intricata quella che stanno vivendo i padroni di casa, attualmente in diciottesima posizione con dieci punti conquistati, gli stessi del Foggia che si trova però davanti a causa di una migliore differenza reti ottenuta fino a questo momento della stagione. L’obiettivo è dunque quello di lasciare al più presto possibile la zona retrocessione ed un successo potrebbe già rilanciare i siciliani in caso di mancato risultato per le dirette concorrenti.

Decisamente diversa è invece la vita per gli ospiti che si stanno godendo il quarto posto con 23 punti racimolati al pari del Monopoli in terza posizione. I gialloblu vengono da due vittorie consecutive e vorrebbero strappare la seconda posizione all’Audace Cerignola. La direzione di questo incontro è stata affidata all’arbitro Giuseppe Vingo, proveniente dalla sezione AIA di Pisa, che sarà supportato dagli assistenti Mario Pinna di Oristano e Badreddine Mamouni di Tolmezzo insieme al quarto uomo che sarà Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria.

DIRETTA MESSINA GIUGLIANO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà vedere la diretta Messina Giugliano in streaming video e tv con i propri occhi senza doversi recare allo stadio dovrà possedere un abbonamento valido per Now o per Sky, le piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025.

MESSINA GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’inzio della diretta Messina Giugliano, proviamo a vedere insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori in relazione alla probabili formazioni e dunque chi verrà schierato dall’inizio del match del girone C. Mister Giacomo Modica dovrebbe riconfermare il 3-5-2 per i padroni di casa affidandosi a Krapikas tra i pali, Ndir, Manetta e Rizzo in difesa, Lia, Garofalo, Frisenna, Pedicillo e Salvo a centrocampo, Petrungaro ed Anatriello in attacco.

Il tecnico Valerio Bertotto, invece, dovrebbe optare per il 3-4-1-2 per i suoi visto pure nel recente successo contro il Trapani schierando Russo in porta con Minelli, Solcia e Caldore a completare il resto della retroguardia, Oyewale, Giorgione, Celeghin e De Rosa in mediana mentre Ciuferri agirà da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Padula e Balde.

DIRETTA MESSINA GIUGLIANO, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di estrapolare il pronostico della diretta Messina Giugliano analizzando le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione all’esito finale della partita valevole per il quattordicesimo turno della Serie C. Stando a quanto offerto da Eurobet, Goldbet, Lottomatica e Betflag, questa sfida si preannuncia almeno sulla carta decisamente equilibrata sebbene gli ospiti vengano dati leggermente favoriti rispetto ai padroni di casa con il 2 pagato a 2.50 e l’1 fissato invece a 2.60. Interessante la quota relativa al pareggio dove l’x viene invece dato a 3.20.