Diretta/ Messina Juve Stabia (risultato 0-1) streaming video tv: Bellich show! (Serie C, 25 novembre 2023)

DIRETTA MESSINA JUVE STABIA (RISULTATO LIVE 0-1): DUPLICE FISCHIO

Il primo tempo della diretta tra Messina e Juve Stabia è giunto al termine con un punteggio di 0-1, grazie alla rete realizzata da Bellich. Questo gol ha dato al Juve Stabia un vantaggio prezioso nel corso della partita. L’occasione sfruttata da Bellich ha dimostrato l’efficacia degli sforzi della Juve Stabia nell’andare a segno e nel cercare di prendere il controllo del match.

Nonostante il Messina sia attualmente in svantaggio, il calcio è noto per la sua imprevedibilità, e il secondo tempo potrebbe portare nuove opportunità e cambiamenti nella dinamica del gioco. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere come entrambe le squadre affronteranno la seconda metà della partita, con la speranza di assistere a momenti emozionanti e possibili ribaltamenti di situazione. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MESSINA JUVE STABIA (RISULTATO LIVE 0-0): IN CAMPO

Nel corso dei primi venti minuti della diretta tra Messina e Juve Stabia, il punteggio si mantiene invariato sullo 0-0. Tuttavia, un momento di rilievo si è verificato quando Bentivegna del Messina ha avuto un’occasione chiave. La sua opportunità potrebbe essere stata determinante nel cercare di sbloccare il punteggio e dare un vantaggio alla squadra di casa.

L’equilibrio iniziale della partita tra Messina e Juve Stabia ha reso ogni occasione un elemento cruciale, e l’opportunità di Bentivegna potrebbe essere stata la scintilla per un cambio di dinamica. Il calcio è spesso caratterizzato da momenti chiave, e Bentivegna potrebbe essere uno dei protagonisti in questo incontro. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperà il resto del primo tempo, sperando che la partita continui a offrire emozioni e possibilmente gol che cambieranno il corso dell’incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MESSINA JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Messina Juve Stabia evidenzia due squadre che si trovano rispettivamente al diciottesimo e primo posto della classifica. Partendo dai siciliani si nota come abbiano raccolto solamente 11 punti in 14 partite. I gol realizzati sono 12 mentre 21 quelli subiti, che li proietta ad essere la quinta difesa più battuta dell’intero campionato. Peggio dei siciliani in fase difensiva hanno fatto solamente Virtus Francavilla, Potenza, Monterosi, Brindisi e Turris. In fase offensiva l’unica gioia è rappresentata dall’attaccante Vincenzo Plescia.

Per l’ex Avellino tre gol in campionato. Ospiti che si siedono alla prima posizione del tavolo che rappresenta il campionato di serie C. Con 5 gol presi, la Juve Stabia rappresenta la difesa meno battuta di questo campionato. I punti totali collezionati sono 29 mentre i gol raccolti 16. Il miglior marcatore risulta essere Leonardo Candellone con quattro gol all’attivo. (Marco Genduso)

MESSINA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Messina Juve Stabia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Juve Stabia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Messina Juve Stabia presenta due squadre che si trovano rispettivamente al diciottesimo e primo posto della classifica di serie C girone C. In attesa del fischio da parte del direttore di gara vi presentiamo le ultime 10 sfide giocate tra queste due formazioni. Juve Stabia che ha avuto la meglio il 60% delle volte; il restante 40% è da dividere tra un pareggio e tre successi dei siciliani. Tra la sfida segnalare c’è sicuramente il successo con il risultato di 0-3 ottenuto in Sicilia da parte della Juve Stabia.

Partita terminata con il risultato sono di 0-3 grazie ai gol firmati da Nicastro, Gammone e Di Carmine. Acr Messina che è riuscito ad ottenere una vittoria importante in Coppa Italia, valevole per i trentaduesimi di finale, il 21 agosto 2021 grazie alla rimonta completata nei minuti finali dall’ex Ternana Damian. L’ultima volta che le due formazioni si sono ritrovate una contro l’altra è stato il 16 Aprile 2023 con il successo dei siciliani con il gol decisivo firmato da Ferrini. (Marco Genduso)

MATCH INTRIGANTE

Messina Juve Stabia, in diretta sabato 25 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C. Il Messina attualmente si trova in terzultima posizione in classifica con soli 11 punti conquistati. La squadra di mister Giacomo Modica è scivolata in zona retrocessione a seguito di una serie di risultati negativi, senza vittorie nelle ultime 7 partite e con quattro sconfitte consecutive. Nell’ultimo incontro, allo Stadio Zaccheria, il Messina è stato superato per 2-0 dal Foggia, con i gol di Peralta e Salines. Circolano voci di un possibile esonero per il tecnico Modica, che, nonostante la sconfitta, si è dichiarato tranquillo, sottolineando che la sua squadra ha giocato bene e ha creato numerose occasioni. La prossima partita contro la capolista Juve Stabia potrebbe essere l’ultima chance per Modica di mantenere la sua posizione sulla panchina del Messina.

D’altra parte, la Juve Stabia, nonostante comandi la classifica con 29 punti, sta attraversando un periodo di stasi, registrando due pareggi consecutivi per 0-0. La squadra mantiene ancora un vantaggio di 3 punti sul trittico di inseguitrici composto da Picerno, Avellino e Benevento, entrambe sconfitte nell’ultimo turno. Nell’ultima partita, la Juve Stabia ha mostrato una prestazione poco brillante contro il Sorrento, terminando la partita sullo 0-0 al Romeo Menti. Nonostante ciò, il prossimo incontro sembra alla portata della Juve Stabia, che affronterà un Messina in crisi, privo degli indisponibili Candellone e Mignanelli.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Messina Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Giacomo Modica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli, Salvo, Polito, Ortisi, Scafetta, Giunta, Manetta, Franco, Zunno, Firenze, Ragusa. Risponderà la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Thiam, Baldini, Bellich, Bachini, Folino, Romeo, Leone, Meli, Buglio, Piscopo, Rovaglia.

MESSINA JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00 mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











