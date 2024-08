DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MESSINA, TUTTI AL MONTERISI

Il riscatto dopo la Coppa Italia Serie C. La diretta Audace Cerignola Messina vedrà questo venerdì 30 agosto 2024 alle ore 20:45 due squadre eliminate al primo turno della competizione nazionale di categoria ma che si sono riscattate, chi in parte chi completamente, all’esordio in campionato.

I pugliesi sono stati eliminati 1-0 dal Potenza con il gol decisivo di Caturano al 20esimo minuto del primo tempo. I siciliani giallorossi invece, impegnati allo Scida di Crotone, hanno perso con lo stesso punteggio a causa del timbro di Tumminello.

In campionato l’Audace Cerignola ha vino una partita pirotecnica contro la Juventus U23: 3-0 in 28′ con doppietta di Cuppone e gol Salvemini, accorcia Palumbo, cala il poker in 10 con Galigano su rigore e poi due reti nel recupero per i bianconeri con il 4-3 finale. Termina 2-2 invece la sfida tra Messina e Potenza con doppietta di Anatriello.

DOVE VEDERE LA DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MESSINAIN TV E STREAMING

Ora è il momento di approfondire il discorso legato a dove vedere la diretta Audace Cerignola Messina. Come per tutta la Serie C, le due possibilità sono rappresentate da NOW e Sky.

Dunque anche per quanto riguarda la diretta streaming bisognerà affidarsi all’ottimo lavoro di NOW e Sky che con le loro applicazioni potremo assistere al match su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA MESSINA

Come scenderanno in campo le squadre? Le probabili formazioni Audace Cerignola Messina vedono i gialloblu disporsi con il modulo 4-4-2. Tra i pali Saracco, difesa a quattro con Martinelli, Gonnelli, Ligi e Bianchini. Coccia e Russo agiranno da esterni mentre Tasconi e Paolucci saranno i centrocampisti centrali. Davanti tandem Cuppone-Salvemini.

Il Messina invece darà fiducia al 3-5-2 di inizio campionato. In porta Curtosi, Manetta e Rizzo braccetti con Di Palma centrale difensivo. Nella zona nevralgica del campo Frisenna, Anselmo e Garofalo con Lia e Ortisi a giocare sulle corsie laterali. Anatriello farà coppia con Pedicillo in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AUDACE CERIGNOLA MESSINA

Ci sono pochi dubbi sulla favorita delle quote per le scommesse Audace Cerignola Messina. Secondo i bookmakers, a partire in vantaggio è la squadra pugliese a 1,60 contro i 4,90 dei siciliani. Pareggio invece a 3.65. Più incertezza sulla questione del numero dei gol. L’Over 2.5 è offerto a 2 mentre l’Under a 1.70. Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 1.97 e 1.67.